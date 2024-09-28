與「德不利多校長」同月同日離世！「哈利波特」悼念「麥教授」瑪姬史密夫

於《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演「麥教授」的英國老牌女星瑪姬史密夫（Maggie Smith）於香港時間星期五（27日）晚上離世，享年89歲。片中一眾演員「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）與「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）都有發聲明悼念。

《哈利波特》的官網亦有發文公布她的死訊：「瑪姬史密夫在全部8集《哈利波特》中飾演麥教授，是一位光彩照人的人物。我們很悲痛地聽到她今日辭世，享年89歲。她身為葛來分多學校院長時的機智與威嚴，確保霍格華茲永遠安全。」而與她於系列中合作無間的丹尼爾表示在《哈利波特》之前已認識瑪姬：「第1次認識瑪姬史密夫是我9歲，而我們就劇集《塊肉餘生記》（David Copperfield）進行劇本圍讀，那是我首份工作。我對她幾乎一無所知，只知道我的父母對我將和她一起工作感到震驚。我知道是她當時已獲封女爵，所以我們見面時第一句就問她：『你想不想我以女爵來稱呼你？』她即時笑了，並說：『千萬不要那麼荒謬。』」而丹尼爾表示初次見她時好緊張，但後來她的無比友善令他消除緊張，並好慶幸之後10年再與她在《哈》中再合作，自己亦好幸運可以與她合作過。

而愛瑪亦有於社交網站留言哀悼瑪姬，她表示：「當我較年輕時，我不知道瑪姬是傳奇，一個我有幸與她共享空間的女性。她真實、誠實、有趣且自尊。我會想念你。」此外，《哈》原著小說作者羅林（JK Rowling ）亦簡單留言回應瑪姬的死訊：「不知何故，我以為她會永遠活著。安息吧，瑪姬史密夫夫人。」據知在《哈》選角時是羅林向電影公司提議由瑪姬飾演「麥教授」。而英國白金漢宮方面亦有發聲明回應瑪姬的離世稱她是國寶。

有傳媒發現瑪姬離世當日剛巧亦是於片中飾演「霍格華茲校長」鄧不利多（Albus Dumbledore）的英國男星Michael Gambon逝世1周年，她們巧合地於同月同日離世。其實《哈利波特》系列亦有多位影星相繼離世，包括飾演「石內卜教授」的男星阿倫歷文（Alan Rickman）、「海格」Robbie Coltrane、「馬份」母親英國女星Helen McCrory以及於首兩集飾演鄧不利多的老牌男星李察哈里斯（Richard Harris）等。