碧咸兒子背女友拖女捧阿媽場　正印拍片力證偷食

「碧咸嫂」Victoria日前於「巴黎時裝周」為個人品牌舉行時裝騷，她的家人「夫添」上陣。其中19歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）更帶埋6月傳過緋聞的巴西女歌手Jackie Apostel一同出席，因而令「正印」挪威女歌手Bby Ivy不滿於網上公開2人親密片段直指他「偷食」！

原名Viktoria Reitan的她得知男友拖女捧母親場之後即於網上短片平台分享她與告斯咀嘴片段「宣示主權」，片段中告斯彈結他並與她咀嘴。她更留言表示：「我們就係咁喺埋一齊咗，而佢仍然不忠。」之後她再甫另一條片並暗指經常「換畫」。

片段公開後，告斯的另一前女友網紅Issey Moloney亦分享片段，暗指告斯是「偷食慣犯」。據知告斯於今年2月與Issey拍拖，幾星期後他被影到帶Viktorian「見家長」與家人一起於巴黎外出食飯。而6月時告斯就被影到與Jackie Apostel一同出席英國Glastonbury音樂節睇天后Dua Lipa的演出。Jackie是德國與巴西混血兒，於巴西組女團Schutz，之後離隊作個人發展。