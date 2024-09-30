娛圈單打︱新抱忽然大暴露　知音可能喺呢度

日本作家太宰治名言：生而為人，我很抱歉。計本欄話齋，生而為男人，可能抱歉些少，但生而為女人，唔止唔使抱歉，要出位話都冇咁易！呢，好似原本寂寂無聞的石修新抱林佑蔚咁吖，冇人識唔緊要，只要有本錢又夠膽一露，包保全港冇人唔識你！

話說阿石修新抱非常慷慨，繼早前大騷全裸孕照、僅靠長髮遮住胸前兩點後，佢繼續火辣大放送，釋出喺酒店泳池影的噴血比堅尼照！只見新抱身穿紅色格仔比堅尼，除咗上圍夠晒澎湃，最激係下體現形！皆因佢條泳褲仔只得一小塊布，露出臀部的同時，前面近乎走光邊緣，睇到網民嘩嘩聲！

林佑蔚前年底誕下女兒，唔少網民大讚佢身形Fit爆，之但係亦有口痕友唔多欣賞，嫌新抱條腰太粗，泳衣款式冇美感，髮型太娘！哈，免費益你睇都咁多聲氣，真係難服侍！又有古老石山質疑，結咗婚都露出咁多，究竟係咩心態？喂，女人心，海底針，咁就要問吓「過來人」二家姐黃心妙啦！心妙一樣有個大好家庭，露出程度一樣不比新抱小，有人話好嘢唔怕晒，又有人話不甘寂寞，你話呢？

歌仔都有得唱：你阿媽大減價益你阿爸！新抱忽然派福利，大家最想八卦一下，石修仔陳宇琛點諗呢？老爺又係咪覺得嗒得杯落呢？

雖然林佑蔚係前有線主播，都算薄有名氣，但論知名度，肯定同老爺老公相差一截。今番接連性感出擊，總算爭番啖氣，為自己增加名氣。新抱近年轉型做KOL，曾自爆有不快樂童年，獲得不少網民同情，家陣再騷Quali，肯定對事業有幫助。