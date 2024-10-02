金馬獎入圍︱吳慷仁簽內地經理人公司冇份爭影帝　游學修越級挑戰張震

第61屆台灣金馬獎今日（2日）公布入圍名單，因受到颱風影響，由實體記招改為線上形式進行，去年憑電影《富都青年》奪得金馬影帝的台灣藝人吳慷仁，日前公布加盟內地經理人公司備受爭議，而今年他能否憑電影《破浪男女》入圍頓成焦點，最終吳慷仁沒有入圍，而獲入圍最佳男主角的則有《餘燼》張震、《春行》喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop RUNGKUMJAD、《漂亮朋友》張志勇，以及《看我今天怎麼說》的游學修。

影后獎項常客張艾嘉憑《女兒的女兒》入圍今屆金馬，與《從今以後》區嘉雯、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《小雁與吳愛麗》夏于喬等獎影后獎。張艾嘉曾3度榮獲金馬獎最佳女主角獎，繼2022年《燈火闌珊》奪獎之後，這回她再憑藉電影《女兒的女兒》角逐影后。

頒獎禮將於11月23日於台北流行音樂中心舉行，日前公布終身成就獎得主為已故武打女星鄭佩佩以及攝影師林文錦。

首度入圍金馬影帝的游學修，對於今次「零的突破」則表示：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵，多謝導演黃修平，他一次又一次給我機會讓我被看見，最重要是希望這部電影可以讓更多人接觸到聽障社群和文化，說一個讓世界看見的故事。」

去年憑電影《填詞L》入圍金馬獎影后的鍾雪瑩，今年再憑《看我今天怎麼說》再爭影后，她受訪時感謝金馬獎大會以及《看》片台前幕後，未知是否太開心，談感言時多次停頓，心情激動：「聽到音效老師入圍已經好榮幸，之後知道游學修入咗（金馬影帝)，心情好激動，即刻打畀佢，但佢無聽到電話，之後聽到自己個名...呢套電影唔係一個人，而係象徵住一群人合作嘅成果， 好多謝所有為呢部電影付出過嘅朋友，亦好多謝導演黃修平搵我演出，仲有多謝我男朋友。」

最佳女配角獎由《鬼才之道》張榕容、《BIG》曾沛慈、《小雁與吳愛麗》楊貴媚、《白衣蒼狗》陸弈靜、《女兒的女兒》劉奕兒共同搶奪最佳男配角方面，《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻（春風），以及《角頭—大橋頭》施名帥等爭獎。

而《鬼才之道》入圍11項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效。