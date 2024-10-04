鄔友正爆太太翁嘉穗「好貪錢」　發文道歉：我知錯了

1997年港姐冠軍翁嘉穗與鄔友正結婚25年，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），生活幸福美滿。鄔友正最近開通社交平台帳戶不時發文與網民互動，其幽默和暢所欲言風格甚受網民喜愛。不過，有傳他曾因發文而激嬲太太宣布「封筆」。不過，日前他又突然「復出」，昨日以《人各有志：猛虎與羔羊！》為題發文，稱老婆翁嘉穗「好貪錢」。

鄔友正指自己是一名獨行俠，沒有太多朋友。提到與太太翁嘉穗的相似之處，他表示「就係我同佢都好貪錢！佢貪錢可以買包包同靚衫；我貪錢可以同公司再創高峰和旅遊及享受美食」。同時，他又賣口乖大讚翁嘉穗，表示「我太太最大一個優點，就係唔管我，給我自由，我可以做自己喜歡的事情，無拘無束地發展我的事業，可能這也是我成功因素之一」。

不過，鄔友正爆太太翁嘉穗「好貪錢」後發，又發文道歉「太太受傷害了，我錯了！曾經擁有，夠了！」他承認開通社交平台後一直沉迷在內，沒有顧忌兼暢所欲言，可惜公共平台同私下聊天完全昰兩回事，他強調不會離開社交平台：「以後只有隨波逐流，講吓美食，講吓旅遊樂趣，講吓公司產品，這樣就一定唔會傷到人」。鄔友正亦會細心逐一回覆網民提問，當有網民問道：「佢真係鬧你啊？OMG!」鄔友正解釋：「佢冇鬧，唔啋我啫！匿埋喺房度！」另外，有網民建議鄔友正不如整個自家品牌高端包包，鄔友正坦言：「無！人哋鍾意Ｈ同Ｃ字頭！」