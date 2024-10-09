大快活「阿活煲神焦香煲仔飯」港究細節　買煲仔飯附精彩優惠　原煲外賣確保原汁原味

【特約報道】大快活於今個秋冬推出口碑極佳的「阿活煲神焦香煲仔飯」，是次推廣更邀請到香港電影《九龍城寨》中的「城寨四少」之一的「四仔」張文傑（German）一同以實力及真功夫呈獻「阿活煲神焦香煲仔飯」的正宗「港究滋味」。

即日起，全線大快活於午、晚市推出深受大眾歡迎的「阿活煲神焦香煲仔飯」系列，每煲堅持原煲烘製，夠晒火喉更有惹味飯焦。配以精心挑選、分量十足的配料及精心調配的九十多年老字號冠珍醬園的秘製豉油，以「港究」的實力為食客們送上熱辣辣、香噴噴的煲仔飯。

是次首輪推出的4款主打煲仔飯各有特色，由食材挑選、配搭至製作統統都「港究細節」、焦香惹味：

經典代表【港究7瘦3肥滋味】：臘腸豉汁排骨煲仔飯

大快活經典之作，7瘦3肥精選臘腸，加上又滑又腍、香氣撲鼻的豉汁排骨，醬汁經烹調後滲透進米飯中，開胃送飯，鹹香味掌握得恰到好處。不得不提，豉汁排骨的豆豉也是精挑細選，再用薑粒及生抽醃製，港究盡在細節。

限定新品【港究陳皮甘香味】：臘味片陳皮牛肉餅煲仔飯

秋冬必食、鹹香惹味的精選臘肉、臘腸片，烹調過後油脂與米飯融為一體；牛肉餅厚身多汁，並加入10年日曬靚陳皮，配搭爽脆馬蹄、牛肉打至起膠，質地爽滑彈牙，入口清香，食後有陳皮的回甘餘韻，喜歡傳統口味的話必需一試。

限定新品【港究海味鮮香味】：臘味片蝦醬蝦乾豬頸肉煲仔飯

精選臘肉、臘腸片散發出誘人的煙熏香氣，鹹香適中，烹調過後油脂與米飯融為一體，於秋冬季節分外誘人。豬頸肉鮮嫩多汁，分量十足，以蝦醬醃製帶出獨特風味和鹹香，再搭配鮮味十足的蝦乾，整個煲仔飯充斥着滿滿的鮮香味。

家常代表【港究嫩滑惹味】：臘腸冬菇滑雞煲仔飯

港究家常味道，深受食客喜愛！採用7瘦3肥精選臘腸，配上鮮嫩滑口的雞肉，再配合菇香濃郁的冬菇，嫩滑雞肉和厚身的冬菇質感配合得天衣無縫，米飯更吸收了雞汁、雞油和冬菇的精華，每一口都令人回味無窮。

晚市更會推出2款「雙拼煲仔飯系列」，實行畀一眾食客【一煲兩食】，一次過試到兩款口味，分別為臘腸陳皮牛肉餅拼冬菇滑雞煲仔飯（晚市限定）及 臘腸冬菜肉餅拼蝦醬蝦乾豬頸肉煲仔飯（晚市限定）。想滋味加倍，更可以升級至燉湯及浸菜晚市限定套餐！晚市限定的何首烏丹參桂圓燉雞湯，用心炮製，滋補養生，配上蒜香味十足的金銀蒜粉絲娃娃菜更是畫龍點睛，與味道濃郁的煲仔飯完美配搭，讓你在秋意漸濃、冬季將至的時份增添不少暖意。

大快活會員「阿活煲神焦香煲仔飯」獨家優惠

大快活會員更可於手機APP內獲得「煲仔飯套餐 減$6電子優惠券」及「晚市滿 $50送新品 - 金銀蒜粉絲娃娃菜」。原煲外賣亦承接一貫傳統，用$8按煲便可原煲外賣取走，充滿儀式感，更原汁原味。還煲至任何一間分店，可回贈$8電子/實體現金券，優惠又環保。

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