與岑杏賢識於「微時」　楊秀惠出動神器賀對方大日子

前無綫藝人楊秀惠與岑杏賢(Jennifer)當年齊齊為無綫效力而結緣,雖然2人也先後離巢並成為人妻,大家也做了媽媽,生活各有各忙,但多年來一直保持這分識於微時的友誼,特別在生日也會為對方慶生。

秀惠近日為本月9日生日的Jennifer慶祝,除了安排好生日飯和蛋糕,更準備了「神器」紀錄快樂時劇。Jennifer在社交網分享秀惠為她慶生:「除了有得吃生日飯同蛋糕,還會有人set好相機、set好腳架,事先試好餐廳那一個位置拍得最美,為你拍完大概100張,揀好最美的幫你retouch,再為你想好生日片留念,這些待遇,應該一年只得一次,謝謝你每年和我慶祝生日。」

秀惠真係好喜歡同人慶生,適逢今日譚凱琪生日,也與好友敍餐,更大讚對方人美心善,認真好姊妹,她留言:「Happy Birthday to my amazing Libra bestie @zozotam1o1o 🎉🎉🎉🎂😘😘Your heart is as beautiful as your smile, your beauty shines from within and your kindness is a gift to everyone around you!! 💫May this year bring you as much joy as you give to others.」