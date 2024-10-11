楊茜堯為新劇忘記開心事　林夏薇夾4吋事業線色誘馬志威被嫌棄

由雙視后楊茜堯和林夏薇，聯同視帝王浩信等主演的無綫劇《黑色月光》近日在內地的網上平台率先播出，昨日（10日）無綫在官網發放了新的訪問視頻及劇集片段，楊茜堯受訪時表示角色的性格孤獨、沉重又冷酷無情，跟自己完全相反，所以拍攝時為投入角色，她要把開心的東西放下，要回憶一些沉重的東西，尤其拍攝內心交戰及復仇的劇情，她都要重新整理一下自己的心情，不可以讓自己太開心，不可以跟工作人員玩得太瘋。

她指今次很高興再次跟熟悉的團隊合作，現場氣氛很好，但同時令她很苦惱：「我一直要維持在不可以太開心的狀態，我跟薇薇（林夏薇）私底下很好朋友，有時候看到薇薇一直在笑，我問她你可以不要笑嗎，她第二句就開始笑，笑到我甚麼戲都忘記，笑到我想用膠布把她貼上，她就是一個帶動氣氛的人，有她在就不會有悶場。」另外，談到在新劇跟王浩信相隔11年後再合作，楊茜堯直言從來未跟對方演過情侶，今次合作很有新鮮態，又指由於對方高加上皮膚白，跟角色很配合，很有暖男的感覺。

另外，官網播出林夏薇色誘劇中老公馬志威的片段，林夏薇身穿低胸連身短裙睡衣，夾胸晒四寸事業線，加上白滑長腿勁吸睛，但仍遭馬志威嫌棄叉頸。片段引來網民熱烈討論，大讚薇薇樣靚身材正，並對劇情大膽推測，有網民竟估薇薇的角色是雙性人，所以才被馬志威嫌棄。