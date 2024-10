已故「貓王」女兒出書爆10歲時被母親演員男友性侵

美國樂壇巨星「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的歌手女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)去年因病離世,她生前撰寫的自傳《From Here to the Great Unknown》由影星女兒Riley Keough代為完成並於近日推出。書中麗莎瑪莉自爆年幼時曾被人性侵。

事發時她年僅10歲,而性侵她的人竟然是母親Priscilla的演員男友Mike Edwards。據她表示自從父親「貓王」於1977年離世之後,她與母親搬往洛杉磯長住。她於書中憶述被他性侵的經過:「有晚佢(Mike)半夜過嚟我房。佢話佢將會教我大個時會發生嘅嘢。佢將手放在我個胸度並講男人會點樣掂呢度、嗰度,然而佢就將隻手放喺我腿之間...我諗佢有溫柔地嘴我然後就離開。」麗莎瑪莉表示之後1日有告訴給母親知:「之後佢(母親)走入自己間房猛力閂門。佢叫我入去然後話Edward想向我道歉。Edward坐喺床度並表示:『我好對你唔住,不過喺歐洲,父母喺咁教仔女,所以我先咁做。」不過麗莎瑪莉指之後Edward對她「變本加厲」摸她與打她的屁股搞到她屁股有不同顏色的瘀傷。

消息傳出後,現年80歲的Edward即向傳媒否認事件並表示:「我好震驚,唔係真嘅。。。我對麗莎瑪莉好似父親咁對佢。我認為麗莎寫書時(精神狀況)唔係好穩定。」