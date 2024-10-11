陳勳奇北京拜祭周海媚　墓前唱歌悼故友

「最美周芷若」周海媚去年12月11日因突發心臟病猝死，終年57歲。現安葬於生前生活及工作的地點北京。

與周海媚份屬好友的藝人陳勳奇，日前分享了到北京拜祭好友的周海媚片段，留言表示：「在那舊時光的上海街頭，探戈的旋律彷彿還在耳畔迴響。而你，海媚媚，曾與我一同在這風雲變幻的舞台上演繹著愛恨情仇。還記得初見你的那一刻，你的眼眸溫柔而明亮，照亮了整個片場。我們在《上海探戈》的世界裡，攜手走過那些動盪的歲月，每一個畫面都成為了我心中永不磨滅的記憶！然而，時光匆匆，如今你卻已離去，海媚，願你在天堂繼續綻放光芒。#世界只有一個你」。

片中所見，陳勳奇帶了一束黃玫瑰前往拜祭。重陽節關係，周海媚墓前亦擺放了不少鮮花。陳勳奇站在墓前握實雙手表示：「海媚，我嚟睇你，好懷念我哋嘅《上海探戈》，任天翔…永遠深愛梅若蘭，祝願你在天國…無病無痛，永遠健康快樂！」他更唱出孫露的《紅塵情歌》，以及在片中加插周海媚在《上海探戈》的剪接片段。

網民看到片段後表示非常懷念周海媚：「周海媚去世10個月了」、「海媚好純潔，沒有什麼榜富豪緋聞」、「周海媚去世，李玟去世，吳孟達去世，熟悉的世界在一點點消失。」、「我最喜歡的女神，周芷若」。