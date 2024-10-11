明星級女優　下海大豐收

日本AV界曾經出現過兩大明星級女優，分別係有「寫真界救世主」之稱嘅高橋聖子同「SKE48成員」三上悠亞，雖然兩女已經引退，但係最近又有兩位明星級女優出現，佢哋就係今日進行比併嘅金松季步同矢埜愛茉喇！

G奶愛神

多年來有唔少前AKB48成員下海，當中最紅嘅一定係甜美好波嘅中西里菜，至於喺今年隆重下海嘅金松季步亦曾經有機會正式成為AKB48成員。今年34歲嘅季步，早喺2007年成為AKB48嘅研究生，不過最後唔知咩原因而退出，後來專注拍性感寫真，仲自稱做G奶愛神維納斯添！

直至今年4月，佢轉型成為AV女優，原因係已經拍咗8年寫真，係時候離開寫真界，然後以另一個身份登場同大家見面，所以佢主動搵AV廠MUTEKI洽談，決定下海拍AV，而佢嘅處女作不但大受歡迎，之後仲被AV大廠S1睇中招攬為專屬女優添！至於演出方面，季步唔單止表現得肉緊又淫靡，仲同男優作真槍實彈激戰，功架十足，難怪獲得高度評價！

金松季步

年齡：34歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35

小巧婀娜

唔少日本AV女優都生得嬌小玲瓏，好似最近轉行人妻路線嘅栗山莉緒，身高只得4呎10吋。不過佢都仲未算最矮，因為有一位今年下海拍AV嘅資深藝能人女優比佢仲要矮1吋，佢就係矢埜愛茉喇！

今年28歲嘅佢，前名叫前田美里，早喺2011年成為美少女組合「AppleTale」成員，到2014年投身寫真女優行列，賣弄其小巧婀娜又白滑嘅胴體。由出道以來，佢除咗拍過好多寫真，仲參演過唔少電影同電視劇，所以今年1月有消息傳愛茉會下海拍AV嘅時候，AV迷都相當興奮同期待！而愛茉嘅AV作品銷量成績理想，除咗因為明星效應，仲有表現出眾亦係主要原因，就連知名AV評論家黑鐵阿禮都大讚愛茉口技一流，識得手口並用外，仲分泌出大量口水增加視覺效果！此外，佢仲最鍾意同男優玩龍舟掛鼓，難得嘅係佢飽受快感刺激之餘，亦不忘以精靈明亮嘅眼神向鏡頭交戲，令觀眾睇得更加投入。

矢埜愛茉

年齡：28歲

身高：4呎9吋

三圍：33E-24-33

第1回合

鬥身材

矢埜愛茉身材小巧，而且肌膚白滑，好多人仲大讚佢心口對波大小適中，不過佢出道咁多年都唔做運動收身，唔似得金松季步咁本身已經夠弗，出道拍AV之後更係鍛煉到冇晒多餘脂肪，一副戰鬥格健美身材真係贏晒！

第2回合

鬥交戲

論演技，金松季步拍咁多年寫真，其實都好識得對住鏡頭做出各種表情，令觀眾可以從中感受到其情緒高低，但係矢埜愛茉嘅表情明顯變化更多，令人印象深刻，皆因佢雙眼水汪汪兼又大又精靈，一個眼神就已經足夠令人心令神會。

第3回合

鬥激情

床上功夫方面，兩位藝能人女優都水平甚高，至於表現又夠唔夠激情呢？金松季步體質敏感，好容易畀會畀男優搞到潮吹兼顫抖，矢埜愛茉都唔弱，因為佢細細粒，喺男優猛力衝擊之下幾乎每一下接觸都令佢展現出強烈反應。

相:金松季步 Draw

相:矢埜愛茉

值得長期支持

金松季步同矢埜愛茉，一個屬於飢渴癡女型，而且身材結實火辣，一個就屬於小惡魔類型，肌膚白滑幼嫩，兩人可以話各有千秋，但係有一個共通點，就係佢哋都能夠放低藝能人包袱，當中全情投入演出AV，所以兩位女優都好值得長期支持，今次比併結果係打和！