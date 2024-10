現年37歲的倪晨曦(Elva)婚後4年抱3,是三位公子的媽媽,雖然要忙於照顧家庭,又要謙顧事業,但Elva依然保持極佳的狀態。近期經常要周圍飛工作的她,終於迎來了小假期,作為媽媽當然要捉緊機會好好留家陪3個囝囝。

昨日,Elva在網上晒出一組家庭照,照片中囝囝躺在Elva身上非常親密,而最吸晴的莫過於剛出生不久的三公子,一身肥嘟嘟和天使般的笑容瞬間冧暈一眾網友,Elva留言:「Enjoying my long weekend with my loved ones」吸引同是媽媽的藝人朋友連詩雅和梁諾妍分別留言:「So Cute!」、「細佬不得了啦,要咬啖佢」。