韓國人氣男團Seventeen昨日(12日)在韓國高陽綜合運動場舉行演唱會《SEVENTEEN RIGHT HERE WORLD TOUR IN GOYANG》,當小分隊表演《Water》及《Rain》歌曲時,台上的燈光突然起火,演唱會一度中斷,隨後工作人員火速滅火,演唱會亦繼續展開,事故中沒有人受傷。

早前入伍當兵的成員Jeonghan亦戴上口罩現身,與男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優一同在觀眾席睇騷。另外,Seventeen將於明日(14日)推出第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》,預售錄得近350萬張銷量,成績非常理想。