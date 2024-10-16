Diddy性罪行坐監候審　獄中留言祝女兒生日快樂

美國饒舌天王Diddy因連串性罪行而獄中被抬留等待審訊，而已在獄中接近1個月的他昨日突然更新社交網站留言祝女兒Love兩歲生日快樂。他分享女兒的獨照及兩父女的合照，並留言表示：「生日快樂，爹地愛你🎂」暫時未知是Diddy於獄中用手機留言，還是由他的工作人員發文。根據獄中探訪守則，Diddy獲准每周1小時與到訪的人士見面。

另方面，指控Diddy性侵的人士數量多達120人，其中一名男受害者日前向法庭呈交他當時參與Diddy著名「白色派對」時與Diddy的合照。匿名的他透露於1998年參加「白色派對」時被Diddy性侵，他當時年僅16歲時。他表示當時收到Diddy派對的邀請後好興奮，認為可以因此而認識圈中人讓他有機會進入樂壇。

此外，近日再有一名女子Ashley Parham入稟法庭指控曾被Diddy用電視遙控器強姦，她表示於2018年在酒吧上認識Diddy的一名朋友，該朋友以視像形式致電給Diddy，不過她並不感驚喜相反還當Diddy面表示她相信傳聞指他殺害歌手Tupac。Diddy嬲爆並指她將會承受惡果，1個月後Diddy朋友設局被Diddy強姦。