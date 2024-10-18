潮吹又抖震　反應超興奮

男人對於女伴嘅床上反應唔夠強烈，難免會感到掃興，不過喺「痙攣潮吹系列」當中嘅女優就唔同喇，佢哋喺男優嘅猛攻之下，唔單止興奮到全身抖震，仲潮吹大爆發，令AV迷睇得興奮又過癮！

爽到拗晒腰

喺Moodyz出品嘅《第一次高潮！腰足痙攣4本番》入面，有「十年一遇色情美少女」之稱嘅泉百華，除咗會以不同造型演出，如護士服同水手服等，仲會接受好多新挑戰，包括被人綁住雙手，再畀男優用震棒刺激，而百華本身已經敏感度高，所以當男優瘋狂抽送時，令佢爽到拗晒腰！另外，百華仲會初嘗3P滋味，興奮到出現痙攣反應，仲爆發出潮吹添！

聽話俏女僕

於FALENO推出嘅《H90cm豐臀女僕》當中，與田鈴呢位俏女僕可愛又好身材，深得主人歡心。有一日，主人忍唔住向鈴妹求歡，鈴妹只好聽主人說話，先提供口舌服務，然後再埋身上陣。呢一刻鈴妹先知道原來主人嘅雄風咁強勁，每一下肉體碰撞都令佢興奮無比，仲因為快感強烈而出痙攣兼潮吹亂噴添！自此之後，主人有咩吩咐，鈴妹都會有求必應，成為一位聽聽話話嘅俏女僕。

洪水大爆發

片廠S1製作嘅《潮吹女王覺醒大痙攣》，講述水乃奈葉呢位優質新人美少女，被稱為S1新一任潮吹女王，而奈葉之所以咁容易爆發潮吹，皆因佢年紀輕又體質敏感。亦因為咁，一眾男優除咗向奈葉全力進攻，搞到阿妹High到出現全身痙攣，高潮時仲要同男優緊急分體以便排出滾滾洪水，搞到濕氣極重！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意水乃奈葉主演嘅《潮吹女王覺醒大痙攣》，一來阿妹俏麗可人又嫩口，二來佢嘅床上反應夠晒激烈，片廠S1仲表示奈葉喺作品中總共出現超過3千次痙攣反應，以及噴出逾3公升嘅泉水，相當厲害，值得一睇再睇呀！