右軚版 XPENG X9純電MPV抵港

右軚版小鵬X9旗艦級純電MPV終於抵港，輸港的提供綜合最大續航力分別達480km (WLTP)的84.5kWh標準版和575km (WLTP)的101.5kWh長續航版選擇。（互聯網）

小鵬汽車(XPENG)全新旗艦級純電MPV—X9的右軚版正式宣布抵港。

擁有5,293 x 1,988 x 1,785mm的車身長闊高的X9，是全球唯一主動式後輪轉向MVP，最小轉彎直徑只有10.8m2，最大轉角高達±5°，像SUV一樣靈活。此外，它還標準配備雙氣室空氣懸掛，車身高度自動隨速度調整最多達90mm（升高40mm 及降低50mm）。其高靈活性及1.78米的車身高度更可讓車主與愛驅輕鬆出入香港停車場。

輸港的提供標準版和長續航版，兩版本擁有相同的動力輸出，最大輸出功率235 kW(即約315hp)，最大扭力450Nm。分別搭載84.5kWh(標準版) 及101.5kWh(長續航版 )電池，WLTP測試標準下綜合最大續航力分別達480km(標準版)及575km(長續航版)。車載800V高壓充電平台，將電池由10%充至80%，只是20分鐘內的事。早鳥意向價分別約$66萬和$70萬。