保錡轉職足球員即成就解鎖　與皇馬名宿摩連迪斯鬥波　

因和菊梓喬(Hana)傳緋聞而受網民高度關注的男圑ERROR成員吳保錡,除熱愛跑步也沉迷足球,而早前宣布年底將加入一隊足總丙組球隊的他,正式轉職成為足球員,一圓夢想。

近日保錡再次成就解鎖,跟率先訪港的皇馬名宿摩連迪斯(Fernando Morientes)及巴塞傳奇路爾斯加西亞(Luis Garcia)到樂華南邨七人石地場進行熱身賽,又以粉絲身份用英語與球星進行訪問:「Do you feel happy to see your fans in Hong Kong」。

保錡在社交網發表長文講感受:「小時候夢想自己能夠同利物浦球星一齊踢波,摩連迪斯,路爾斯加西亞呢兩位利物浦前球星,都係我小時候最鍾意嘅球員,尤其是路爾斯加西亞,他的盤扭技術係我參考的偶像,常常看他的影片學習足球,非常感恩,有機會跟他們在足球上交流,夢想再一次成真。」

保錡又有感而發謂:「好多時大家覺得夢想係好遙遠,好驚唔夠膽去試,但係其實夢想係要習慣失敗,而換返個嚟,你是100次,總會有99次畀人笑同埋失敗,但人生只要做到1次,就能改寫命運,人生只會一次,不要令自己後悔。」保錡咁威威、咁正能量,Hana可會送他兩條廁紙作獎勵呢?