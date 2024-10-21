保錡轉職足球員即成就解鎖　與皇馬名宿摩連迪斯鬥波　

因和菊梓喬（Hana）傳緋聞而受網民高度關注的男圑ERROR成員吳保錡，除熱愛跑步也沉迷足球，而早前宣布年底將加入一隊足總丙組球隊的他，正式轉職成為足球員，一圓夢想。

近日保錡再次成就解鎖，跟率先訪港的皇馬名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）及巴塞傳奇路爾斯加西亞（Luis Garcia）到樂華南邨七人石地場進行熱身賽，又以粉絲身份用英語與球星進行訪問：「Do you feel happy to see your fans in Hong Kong」。

保錡在社交網發表長文講感受：「小時候夢想自己能夠同利物浦球星一齊踢波，摩連迪斯，路爾斯加西亞呢兩位利物浦前球星，都係我小時候最鍾意嘅球員，尤其是路爾斯加西亞，他的盤扭技術係我參考的偶像，常常看他的影片學習足球，非常感恩，有機會跟他們在足球上交流，夢想再一次成真。」

保錡又有感而發謂：「好多時大家覺得夢想係好遙遠，好驚唔夠膽去試，但係其實夢想係要習慣失敗，而換返個嚟，你是100次，總會有99次畀人笑同埋失敗，但人生只要做到1次，就能改寫命運，人生只會一次，不要令自己後悔。」保錡咁威威、咁正能量，Hana可會送他兩條廁紙作獎勵呢？