G.E.M.獲粉絲打造塗鴉牆　男友隔空傳情冧到爆

「香港頂流」MIRROR有眾千鏡粉甘願一擲千金為偶像應援造勢,而在內地同樣是頂流的G.E.M.(鄧紫棋)應援活動就藝術性得多。話說G.E.M.於10月19及20日假重慶舉行兩場巡唱,當地粉絲為表歡迎她蒞臨,就為她在重慶大學城川美虎溪校區老街二期打造了一幅G.E.M.牆,將G.E.M.的肖像用塗鴉方式畫大廈外牆。而逾三層樓高的巨型壁畫,就揀選了她在巡唱中穿婚紗造型,至於畫龍點睛之處是畫出她的招牌「金魚嘴」,加上畫功維肖維妙,像真度極高,所以火速成為重慶新興的打卡勝地,無論是G.E.M.粉絲抑或遊客都專程到此一遊求跟「G.E.M.」影合照。

據知巨型壁畫由7位藝術家,忍受40度高溫,經過幾天日曬雨淋下,用噴漆逐筆噴畫而成,可謂每一吋畫像都有血有汗!而G.E.M.得知自己有巨型壁畫面世,也專程到場打卡,還跟在場的人一起影大合照,她將「自己同自己」的合照相上載社交網留言謂:「哈哈哈哈哈,重慶的塗鴉牆真好看。」而她的富三代男友Mark亦在網上分享到壁畫打卡相,更隔空向女友傳情話:「I’ll come and find you( 我來找你 ), @gem0816 Finally checked in.#iAmGloriaWorldTour,Amazing art work(令人驚嘆的藝術作品)!!」相信G.E.M.睇到留言後一定冧爆。