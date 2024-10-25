中年3︱周吉佩率《中年》唱將揭開序幕　全失明選手感動人心

深受歡迎的無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》香港賽區百強已經誕生，在周日（27日）播出的一集中，《中》1及《中》2生包括周吉佩、羅啟豪、李佳、龍婷、古淖文、譚輝智、顏米羔等擔任表演嘉賓唱出《一夜成名》為比賽揭開序幕，主持車婉婉壓軸出場獻聲。

今集猛將如雲，有5位5燈選手直接晉級，而且不少參賽者都是「有故事的人」。當中自封「中年好司機」的52歲劉建偉，現為一名司機，曾經營餐廳失敗一度要賣樓套現，在人生低潮時遇上太太，怎料婚後不久太太因意外觸電離世，劉建偉哽咽謂：「攞走咗我呢份禮物。」他直言曾經有一段時間，只要接近太太離世的時間，他便會忍不住不停落淚，直到參與義工工作才挽回力量，他希望借今次上台機會，鼓勵時下年輕人：「我跌咗好多次都仲可以企喺度，年輕人冇嘢係唔可以去闖。」

另一位感動人心的是現年61歲的全失明選手朱麗萍，朱麗萍20多歲時確診視網膜色素變性，直至44歲時雙目失明，幸身邊有一位愛錫她兼同樣喜歡唱歌的丈夫，由海選至百強比賽當日，朱麗萍丈夫全程陪伴在側，還拖實愛妻上落台，身體力行給予最大支持。朱麗萍獻唱的《If I Ain’t Got You》是特意送給丈夫，她表示：「我曾經低落咗一段好長時間，呢首歌係唱畀佢聽，因為冇咗佢我乜都唔係。」朱麗萍的故事感動眾人，張佳添感性謂：「世界上好多人對眼睇到光，但係迷失嘅，人要唔迷失，心中要有光，我覺得你係有。」

參賽者中還有外國人，來自英國的42歲Dan James，表演工作者的他獻唱經典歌曲《李香蘭》，真面目一亮相即獲全場拍掌歡呼。現居於香港他及後以半鹹淡廣東話自我介紹：「我好鍾意呢度，特別係茶餐廳、大牌檔、凍檸茶。」一向是港普代表的伍仲衡，則繼續發揮其幽默作風，大晒「Chinglish（中式英文）」聽到Dan James一頭霧水，要車婉婉代為翻譯，非常搞笑！