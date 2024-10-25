本日日本：吉伊卡哇麵包店開幕！拉麵麵包搞邊科？

吉伊卡哇（Chiikawa）粉絲注意啦！期待已久的吉伊卡哇麵包店Chiikawa Bakery將於10月29日在原宿東急廣場表參道OMOKADO 3樓盛大開幕！這間號稱史上最可愛的麵包店，整體以柔和的粉紅色調為基礎，入口處設計成吉伊卡哇的臉型，搭配一個萌萌的粉紅長煙囪，讓人還沒進店就已感到歡樂氛圍。店內到處都是人氣角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔等的身影，打卡打到手軟！麵包店的美味也不輸給它的可愛指數，由2026年將代表日本參加麵包職人世界大賽的澤田淳一主廚負責監製，無論是卡通樣麵包還是可樂餅漢堡，口感都會讓你驚艷。卡通樣麵包包括卡士達、朱古力、焦糖忌廉餡等，法國麵包則夾着朱古力忌廉、奶黃忌廉等，最重要是有角色樣子的朱古力做裝飾，可愛感倍增。不過最搞鬼係以故事中的拉麵店「郎」出品為靈感、以大碗來盛載的郎麵包，超大分量足以做正餐！ 同場還有限定周邊商品發售，例如托盤、杯墊、保溫杯、馬克杯、手帕和環保袋等，讓你徹底沉浸在吉伊卡哇的世界裏！