陳柏宇時隔6年再開騷　出動女兒玩親情

歌手陳柏宇（Jason）久違澳門舞台6年，宣布將於12月1日舉行《「LIFE IS LIVE」演唱會2024澳門站》，用音樂唱盡人生高低，近日宣傳海報曝光，曬出父女檔Sweet爆合照，他表示今次是「重金禮聘」兩位愛女Abigail（Abi）和Audrey拍海報照，他一手抱着一個，笑得分外甜蜜，兩姊妹紮起辮仔，6歲的姊姊Abi嘟起嘴仔、單眼兼曬V手勢，可愛指數爆燈，妹妹Audrey則是天然萌BB，父女3為一體，充滿溫馨和歡樂氣氛，Jason說：「張相係拍《可靠我》個MV嗰陣影，當時都冇特別諗住用嚟做演唱會海報，但係翻睇嗰陣，我自己都忍唔住甜笑，佢哋同太太係我人生最重要嘅人，同樣都係因為佢哋，畀咗好多力量我繼續造音樂，呢個就係我嘅Life is live。」

Jason近年愈來愈貼地，經常與網民直播食早餐分享家庭生活，其歌曲風格亦愈趨生活化，因為生活與音樂從來都是密不可分的。製作過一首首既溫暖又感動人心的音樂作品，來到2024年底，除了送上與日本爆紅歌姬milet合唱的驚喜外，亦忙於籌備這個澳門騷，他會以「NO LIFE NO MUSIC」為主題貫穿整個演唱會，與樂迷由經典金曲《你瞞我瞞》唱到新歌《可靠我》，分享生命中每個高低起伏。出道18年，音樂事業佔據了自己大半生，直言「NO MUSIC NO LIFE」，自成家立室後，家庭與音樂於他來說同樣重要，變成「NO LIFE NO MUSIC」，兩個元素環環緊扣，成就了陳柏宇的人生音樂旅程。他表示：「好耐冇去澳門做騷，雖然中間都有出席活動和唱歌，原來6年冇去開騷，有好多新歌都未親身唱畀大家聽，我都好想唱吓，點都會有啲經典歌嘅。」