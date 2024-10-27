【營事檔案】煙三文魚忌廉芝士鹼水麵包

最近一間外國有名的鹼水麵包再次進駐香港，引起了一輪排隊的熱潮。鹼水麵包是在烘焗這種麵包之前，會先泡過食用鹼水後再送進焗爐，因此出爐後的麵包表面就會出現帶有光澤的深咖啡色，而麵包也相對更有口感。

鹼水麵包低脂麵包選擇

鹼水麵包在製作時是不需要添加糖、奶及油分的使用量也相對較少，因此比較適合管理體重時選擇的麵包種類。鹼水麵包主要由麵粉製成，因此能提供豐富的碳水化合物，為身體提供能量。日常只食用單一食物，如麵包，相對上營養也較為單一，因此建議可配搭不同含有蛋白質、纖維及維生素的食材，例如今次食譜的煙三文治及忌廉芝士，以製成營養豐富的三明治。

煙三文魚都是未完全煮熟

煙三文魚是經煙燻處理後製成即食三文魚製品，比一般刺身用三文魚加添了風味，常用於沙津及夾入三文治中。煙三文魚富含Omega-3脂肪酸，有助降低心血管疾病的風險，減少炎症，並促進大腦健康。由於煙三文魚只是經加工，但未經能完全加熱煮熟，因為孕婦和免疫系統較弱者應更小心留意食物的來源及保存。

煙三文魚忌廉芝士鹼水麵包

材料：

煙三文魚 50克

低脂忌廉芝士 20克

鹼水麵包 1個

調味料：

檸檬汁 1茶匙

做法：

1) 鹼水麵包橫向切開，烘熱備用

2) 煙三文魚切碎備用

3) 低脂忌廉芝士加入檸檬汁混合備用

4) 在鹼水麵包中加入煙三文魚及忌廉芝士，夾起，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。