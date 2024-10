《杜絲先生》女星泰妮嘉爾離世　舊拍檔米高基頓留言哀悼

曾主演過80年代賣座喜劇《杜絲先生》(Tootsie)與《新科學怪人》(Young Frankenstein)等多部賣座電影的荷里活著名諧星泰妮嘉爾(Terri Garr)於美國時間昨日(29日)離世,享年79歲。

泰妮近年來一直健康出現問題,她1999年不幸患上多發性硬化症,而2006年及2019年兩度中風而要緊急入院。之後她康復並復出演戲直至2011年退休。暫時未知死因。泰妮從影以來演過140多部劇集及電影,活躍於70與80年代。除了憑82年的《杜》而提名奧斯卡最佳女配角之外,她亦參演過多部著名電影包括《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)、《媽咪先生》(Mr. Mom)以及《新科學怪人》等片。1997年與1998年曾兩度客串劇集《老友記》(Friends)。

泰妮離世的消息傳出後眾星均有於社交網站留言致哀,其中與她在《媽咪先生》中合作過飾演夫妻的美國男星米高基頓(Michael Keaton)於社交網分享該片的劇照及海報並留言大讚她:「呢一日我一直驚怕同知道會發生。先忘記佢作為一個女演員及諧星有幾咁好。佢係一個好女人。唔止係一個好好嘅合作夥伴,亦係一個可以好好相處嘅人。快去翻睇佢嘅喜劇作品,佢真係好正!!安息吧,女子」。