敖犬生日正日小登科　颱風下直奔婚姻註冊處

前台灣男團棒棒堂成員敖犬尋日（30日）42歲生日，原來更係佢小登科好日子，佢晒出同有「最正空姐」之稱、細10歲女友FaFa拉埋天窗，外界紛紛祝福，新娘子更高呼：「我就是他最棒的生日禮物。」

尋日正值颱風康妮過境，敖犬都同FaFa直奔婚姻註冊處完成婚姻登記，敖犬搵嚟昔日舞團好友擔任證婚人，雙方好友見證，獻上祝福，二人亦多次當眾咀嘴，非常興奮。FaFa透露雖然雙方父母冇到場，不過都好尊重二人：「我們都沒有哭，開心到不行。他們（雙方父母）都很祝福我們，沒有催生BB，很尊重我們的安排。」提及婚禮及造人計畫，FaFa表示：「應該會等台中房子好了，再來安排，希望可以在明年年中入住新房子。生孩子部分我們都覺得有也很好，但是一切隨緣。」

兩人交往2年多，由情侶變工作夥伴，一路上相互扶持成長，敖犬感性表白：「可以娶到發發是我人生最大的福氣，我會愛她一輩子、照顧她一輩子，可以跟她結婚，是我最大的幸福。我也很開心可以兌現當初在節目上給她的承諾，給她很棒的求婚，一切都在我的計劃之中！」新娘子亦：「我嫁出去了！我是最幸福的人。」婚禮後二人亦與多位好友去唱K直落，又孖老婆一齊High爆跳舞，睇得出佢幾咁高興。