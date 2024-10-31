涼涼哋打邊爐喇喂！濃厚辛香火鍋好暖身

天氣開始涼涼哋，又係時候「邊邊」佢，說的是打邊爐，除了港式火鍋外，坊間亦有好多不同特色選擇，今日就介紹兩款辛香惹味火鍋，分別是重慶老火鍋及泰式火鍋，讓喜歡濃厚辛辣的巴絲打有得揀來慢慢歎！

重慶麻辣

內地過江龍重慶老火鍋品牌，自2016年以來開設了不少分店，最近銅鑼灣新店喬遷，內裝繼續貫徹品牌的設計風格，將傳統元素以現代風格演繹，最重要是用餐環境更加寬敞舒適，並新增設小料台，客人可自行或根據提示調出合適的醬料碟，令火鍋食材味道為更出。此外，品牌為慶祝新店開業會於不同日子推出正價菜品6至8折的優惠，其他分店的大部分菜單食材質量不變但價格調低以回饋食饕，火鍋迷可別錯過！

泰有風味

同樣帶點辛香的泰式火鍋亦是近年興起的款式，位於窩打老道一間酒店內的餐廳，於11月4日至30日推出全新泰式火鍋放題套餐，除了供應多款秘製泰式湯底好似冬蔭功海鮮湯、椰汁雞湯或泰北燉牛尾清湯外，還有任點任食的火鍋配料，包括美國牛小排肉、豚梅肉、泰式魚蛋、鴨血、曼谷香脆豚肉皮、泰國金邊粉等。大家惠顧更奉送布吉小食拼盤，當中包括泰式炸蝦餅、糯米釀雞翼和柚子沙律等；另有泰式鳳爪及生蝦刺身。此外，還有多款甜品任食，好似招牌椰汁杧果糯米飯、榴槤糯米糍等，以及無限暢飲紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水，大胃王大愛！預訂泰式火鍋放題套餐，兩位起可享低至75折優惠，5歲或以下小朋友更免費享用，相當筍！