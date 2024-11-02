陳柏宇2個女夠晒數　江若琳暫時唔想追2胎

藝人陳柏宇與大女Abigail、江若琳母子以及吳若希和兒子Kylian今早（2日）到沙田出席活動。活動上，江若琳16個月大的囝囝Owen突然爆喊，由吳若希兒子Kylian拿着手上玩具逗他開心，而Abigail則表演欲強烈，對着鏡頭劈叉、拱橋和做側手翻。

陳柏宇就指大女Abigail有上跳舞班，表演欲雖然好強，但叫她乖乖地拍照她又會怕羞。問到會把女兒訓練成運動員？他就表示不會刻意：「課外活動嚟嚟去去都嗰幾樣，唔係動態就靜態。」又提到Abigail好喜歡Owen問到陳柏宇會否想再追個兒子？陳柏宇即提議叫江若琳把Owen交給他託管，晚上來把他接走就可以。

江若琳笑言與陳柏宇太太有密切的育兒交流，她又指Owen還少見不慣大場面，所以見到人多就容易會喊：「佢以前仲一舊飯咁，但依家開始有啲意識，會認人，所以開始好驚青，呢個性格好似佢老竇。」問到可有追多個B的想法？她就表示暫時沒有，等兒子大點上幼稚園再考慮，又指現在每天都要接送孩子到playgroup已經分身乏術。而陳柏宇細女現19個月大，指她以前都與Owen一樣，等紅綠燈都會喊。

同場，吳若希囝囝Kylian明天就4歲生日，問到Kylian想要甚麼生日禮物？Kylian就回答想要蜘蛛俠，吳若希又感嘆孩子大得好快，由以前的肥嘟嘟變成現在的瘦B。提到剛剛Kylian主動分享玩具去哄正在哭泣的Owen，吳若希就指兒子一向都好大方，願意跟身邊人分享，問到可會再追一個B讓兒子做哥哥？她就笑言沒有這個打算，又指現在要養育一對子女已經筋疲力盡，再加上自己又要經常周圍走，去不同地方工作拍劇巡演，好少時間陪家人。