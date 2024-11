新開西餐廳　各有主題

作為世界大都會,香港匯集了來自各地的高級料理,近日有不同主題的西餐廳開幕,為客人帶來全新口味,無論是朋友聚會又或宴客都無問題。

翻新登場

法國美食一向吸引,中環法式地中海餐廳早前經翻新重開,除保留自家製寬條麵配小牛肉醬和原條烤鱸魚等經典美食,還有全新菜單包括特色帶子他他配魚子醬、檸檬番茄烤小龍蝦、香煎聖皮埃爾海魴魚、芝麻羊排和椰菜花沙律等選擇,邊吃邊配新設計的雞尾酒,感受度假風情。下午時段則有全新商務午餐菜單,沙律有吞拿魚薄片和青豆沙律等,主菜有烤鱈魚、南瓜燉飯、橙香烤鴨腿及香烤佐賀黑豚等,同樣提升體驗。

海邊減壓

放假去郊外或海邊走走,輕鬆減壓。早前於淺水灣開設的西餐廳以酸種麵包和薄餅做主打,客人可以在沙灘旁品嘗全新推出的3款薄餅,「I See You, Looking At Me, Looking At You」抹黃色番茄醬鋪滿意大利火腿、羊奶芝士和水牛芝士,再加開心果碎和香草,「Brooklyn Hipster」以意大利辣肉腸、水牛芝士、伏特加醬和帕爾馬芝士等配搭,香口惹味。至於「Call The Bookie」用風乾鹹牛肉、水牛芝士、日曬番茄乾和羊奶芝士等,客人亦可選酸種麵包、捲餅和各式糕點配咖啡享用。因應新開幕,即日至12月31日,指定會員消費至一定金額會有9折。

優質海鮮

香港人愛吃海鮮的程度可以話係世界級,中環新開的歐陸餐廳經翻新回歸,客人可在海景襯托下,盡情品味多款海鮮菜式,海鮮拼盤有波士頓龍蝦、生蠔、大蝦、帶子、墨魚及蜆,其他有烤波士頓龍蝦、龍蝦意粉、墨汁意大利飯和烤季節鮮魚等。肉食有燴牛面頰肉、乾式熟成特選肉眼扒及M7和牛板腱扒,甜品有杧果椰子蛋白脆餅和白酒燴梨,再加杯雞尾酒,感覺剛好。