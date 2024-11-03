ZEROBASEONE開騷冧粉絲：我是你最愛的男人

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）於9月展開出道後首個世界巡唱，他們於昨日（2日）及今日（3日）一連兩晚在澳門開騷，獲大批粉絲捧場。

昨晚的演唱會在晚上7點左右開始，9子以《ROAD MOVIE》揭開序幕，緊接唱《Take My Hand》、《New Kidz on the Block》和《Kill The Romeo》後，成員便逐一用普通話跟粉絲打招呼，其中隊中的「C位」、中國成員章昊說：「我們終於來了！」隊長成韓彬就用中文說：「我想死大家了！」在內地擁有強勁人氣的韓國成員韓維辰亦用普通話說：「我是你最愛的男人！」惹來全場尖叫。

中國成員Ricky指今年6月曾來澳門出席頒獎禮，對能再來開騷表示高興，而韓維辰就表示：「我們在其他城市都是只開一場就要走，覺得很可惜，今次多得大家的愛戴，讓我們可以連開兩場。」

除了演繹《Over Me》、《Switch》、《En Garde》及《Here I Am》等《BOYS PLANET》時期的歌曲之外，9子又演繹內地男歌手薛之謙的《演員》，令粉絲十分驚喜，章昊指一直很期待今次演唱會，很感謝大家的到來，又清唱女歌手鄧紫棋的《多遠都要在一起》冧粉絲，金奎彬則表示希望下次能在更大的場館表演，創造更美好的回憶：「下次大家都要帶朋友來看，約定！」