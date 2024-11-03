黎芷珊勇闖烏克蘭　探訪受戰火洗禮家庭

藝人黎芷珊主持無綫台慶綜藝節目《戰場上》，走訪烏克蘭及以色列曾受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民。首集內芷珊到訪2022年「俄烏戰爭」的首個戰場霍斯托梅爾，並拜會了當地一個7人家庭，該家庭的爸爸及媽媽原本過着退休生活，但因戰爭爆發經歷了一段驚心動魄的過去。兒子透露曾有個當地的男子因去隔壁的房子為手機叉電，結果慘遭射殺，爸爸則向芷珊憶述當時的情況，她覆述表示：「其實唔只驚啲飛彈飛到嚟呢間屋，可能會有好多碎片彈入嚟，所以每次一有警報，佢哋一定會匿喺地牢。」

最終7人於儲物地下室度過了漫長的兩個星期；當時正值冬天還下雪，他們在斷水斷電的情況下靠儲起的糧食過日子，就連到樓上的小屋上洗手間也步步驚心。芷珊說：「佢哋話俄軍入過嚟幾次，但都只係查問佢哋屋企有幾多人，命令佢哋唔好出去，同整爛晒所有電話電腦。」

及後芷珊再抵達烏克蘭首都基輔。原來當地地鐵實是大家的避難所，於戰爭爆發期間地鐵避過夜的人數曾高達33萬8千人。她還到了俄烏戰爭昔日最慘烈的數個戰場，包括伊爾平、莫瑞及布查等，感受這幾個基輔的周邊城鎮村落，如何因為戰爭變得滿目瘡痍，及見證有多少生靈因而被塗炭。據倖存居民透露，不少無辜市民被射殺，理由可能只是外出放狗或踩單車，故大家都不敢出門，以致街上無數屍體沒人處理，名副其實的滿目瘡痍，最終教堂有人冒險將屍體偷運進教堂後園，並建立了509個紀念牌紀念亡者，當中100個沒有刻上名字的紀念牌，是因屍體身份未能確認。