歐洲電影頒獎禮提名公布　泰迪史雲頓與丹尼爾格力爭奪影帝后

《金球獎》提名名單下月將公布,而《2024年歐洲電影頒獎禮》(EFA)亦將於下月7日在瑞士琉森舉行,今屆的提名名單今日公布。

由美國女星Selena Gomez主演的西班牙歌舞片《Emilia Perez》與西班牙鬼才導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)執導的新作《The Room Next Door》同獲4獎最多提名平分春色。《Emilia Perez》與《The Room Next Door》除了同獲最佳歐洲電影與導演提名之外,誇性別女星Karla Sofía Gascón就憑《Emilia Perez》獲提名最佳歐洲影后與《The Room Next Door》的英國女星泰迪史雲頓(Tilda Swinton)爭獎。

至於最佳歐洲男主角提名方面,英國男星賴夫費恩斯(Ralph Fiennes)憑《Conclave》與《Queer》的「占士邦」丹尼爾格力(Daniel Craig)爭獎。此外,美國女星狄美摩亞(Demi Moore)大獲好評的驚慄片《完美物質》(The Substance )亦提名最佳歐洲電影與編劇兩獎提名。

另方面,《2024年英國獨立電影頒獎禮》(BIFAS)的提名名單亦公布。美國女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart )主演的同志片《Love Lies Bleeding》共獲最佳英國獨立電影、導演、劇本、聯合主演4獎提名。其中姬絲汀與片中女拍檔Katy O’Brian同獲最佳聯合主演獎提名。