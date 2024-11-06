立冬食療養生　重在驅寒防燥

聼日（11月7日）就是立冬，也是冬天的第一個節氣，表示氣溫將逐漸降低，要特別注意保暖。而立冬後天氣變得乾燥，身體會出現三燥「肺燥、腸燥、皮膚燥」，因此滋陰潤肺也是重點，不妨參考以下養生貼士，防患於未然。

立冬重「藏」

《月令七十二候集解》中說：「立，建始也，冬，終也，萬物收藏也！」立冬後，草木凋零，蟄蟲休眠，自然界陰盛陽衰，萬物都處於閉藏、休養的狀態中，為來春生機勃發作準備，因此，中醫認為立冬養生突出「藏」字，順應自然界閉藏之規律，以斂陰護陽為根本。日常起居方面，強調早睡晚起，日出而作，保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積。精神調養方面，建議保持精神和情緒的安寧，含而不露，避免煩擾，使體內陽氣得以潛藏。另外，亦要做好後背、腹部、頭部、關節和足部的保暖，以防寒氣侵襲。

補肺潤燥

立冬後天氣變得乾燥，身體會出現三燥「肺燥、腸燥、皮膚燥」，衍生呼吸系統乾燥（氣管、口部、咽喉）、大便乾、排便不暢以及皮膚乾、爆擦等問題。此時要注意滋陰潤肺、養生潤燥。可以吃燕窩、燉蛋、銀耳、栗子、百合、花膠等滋陰之品。而黑色對應腎，因此進食黑色食物如黑芝麻、南棗、海參、黑豆等也有助補腎，不但滋陰潤燥，還有養顏的功效。

雪梨無花果川貝瘦肉湯

食材：瘦肉500g、川貝20g、無花果15個、南北杏50g、雪梨3個、蜜棗3個、陳皮2片

做法：首先，洗净所有材料，南北杏泡滾水去衣，川貝包紗布用刀拍碎，雪梨去皮去心切塊，瘦肉切塊焯水；其次，水滾後放入所有材料，大火煲滾後改用小火煲1.5小時，加鹽調味即成。