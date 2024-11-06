sim Credit Card開卡送《叱吒》門票　讓你親身見證樂壇年度盛事！

【特約報道】sim Credit Card以音樂聯繫夢想，以最簡單、最快捷嘅方法，與本地樂迷齊齊狂歌亂舞！今年，sim Credit Card將會為樂迷率先送出由商業電台叱咤903主辦《sim Credit Card呈獻2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票過千張，等樂迷除咗可以喺網上參與「我最喜愛」獎項嘅投票，仲有機會親臨頒獎禮現場，參與最後一輪投票，透過手上神聖一票成為左右勝局嘅關鍵，送偶像上頒獎台！樂迷可以邊輕鬆賺現金回贈，邊贏取一票難求嘅樂壇年度盛事入場門票，一齊以音樂震撼全城，為至愛嘅歌手現場打氣，與偶像一同實踐夢想，呢場音樂盛宴，點可以錯過？

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《sim Credit Card 呈獻 2024 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2025 年 1 月 1 日假亞洲國際博覽館 ARENA 舉行。sim Credit Card 將向新客戶送出從沒對外公開發售嘅叱咤門票，讓客戶親身見證年度音樂盛事！由2024年11月1日（星期五）開始，至2024年12月6日（星期五），只要成功申請sim Credit Card 並於 2024 年12 月 15 日或之前消費達指定金額，首650名客戶即有機會獲贈叱咤飛2張。sim Credit Card誠邀樂迷一同參與，投入呢場最熱鬧、最感動人心嘅音樂頒獎盛典，感受緊張刺激的現場唱票！

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