直飛利雅得　搶試沙特「最佳」餐廳

提起中東旅遊，不外乎是杜拜、約旦、土耳其等地，不過自從沙特阿拉伯在2019年開放旅遊簽證，大家終於可以踏足這個神秘國度。加上C朗、尼馬、賓施馬等著名球星紛紛加盟沙特聯賽，再度吸引大家目光。上月底香港更開通了直飛沙特阿拉伯首都利雅得的新航線，航程大幅縮短至10小時，相信有不少人趁機去當地探索遊玩，今次特別精選了3間當地「最佳」美譽的人氣餐廳，風格雖迥異，卻都能大飽口福！

當地第一食店

於2020年開業的日式料理MYAZŪ，由英國主廚Ian Pengelley掌勺。他曾在亞洲各地頂級餐廳歷練，餐廳美饌融合了東京高級餐廳的精緻與京都燒烤店的煙熏風味，並加入當地元素，難怪短短4年就在當地開設了3間分店。而位於首都的利雅得首店，更連續兩年榮獲「The Best Restaurant in Saudi Arabia」之稱號，在當地人氣高企並吸引不少名人成為座上客，據說現在定居利雅得的球星C朗和尼馬亦是該店的常客，大家用餐時隨時有機會偶遇巨星！餐廳裝潢由日本著名設計師村松功勝（Noriyoshi Muramatsu）親自操刀，以紅棕色為主調，配上金色隱藏式燈光，顯得富麗堂皇。

餐廳的菜品琳瑯滿目，首推魚子醬配藍鰭吞拿魚他他，選用鹹鮮濃郁的頂級魚子醬搭配肥美的藍鰭吞拿魚大拖羅，鮮味在口中層層綻放。備受歡迎的香煎扇貝蝦餃配鵝肝，以鮮嫩多汁的扇貝蝦餃，搭配肥美豐腴的鵝肝，令人回味無窮。而醃漬鰤魚刺身肉質緊實，配上甜椒莎莎醬和紫蘇柚子醋，清爽開胃。主廚特製的手握壽司拼盤和刺身拼盤，就能一次過品嘗到多種新鮮海洋滋味，感受不同魚類的獨特風味。肉類方面，推介三道風格迥異的和牛料理；和牛串燒肉質鮮嫩多汁，加上酸甜可口的醃漬紅辣椒醬，能提升和牛的鮮美，令人食指大動；和牛三文治就將油脂豐富的和牛夾在鬆脆的麵包中，加上炸豬扒醬，平衡了油膩感；至於牛小排包肉質嫩滑，配上黑忌廉醬、醃洋葱和炸番薯，風味獨特。最後，再以清爽酸甜的柚子慕斯作結，留下清爽的餘韻。

匯聚13省菜式

位於德拉伊耶古城（Diriyah）布賈里露台（Bujairi Terrace）的Maiz，被譽為「Best Saudi Restaurant in Riyadh」。主廚Elia Kaady受其兄影響，投身烹飪事業，又帶領團隊致力於復興和創新沙特阿拉伯的傳統菜餚。而Maiz的獨特之處在於它匯集了沙特阿拉伯13個省的特色美食，並以現代手法重新演繹。餐廳又以傳統的納吉迪建築風格為基調，點綴以富有沙特風情的裝飾，營造出優雅的用餐氛圍。尤其推薦露台座位，食客在享受美食的同時，可以欣賞夜晚的古城。

前菜有芝麻葉煙熏茄子沙律，由沙特芝士、乳酪、茄子、芝麻葉、石榴、脆餅製成佐以濃郁的醬汁，汁液豐富，清爽開胃。另一道熱氣騰騰的五香羊肉餡餅，以酥皮包裹着辛香四溢的羊肉和酸甜可口的車厘茄，切開酥脆的外層就能細味肉嫩多汁的羊肉，加上辣椒醬，令人回味無窮！再來一份炸得金黃酥脆的牛肉咖喱角，蘸上以新鮮的青椒、大蒜、丁香、小豆蔻、孜然等香料製成的Sahawiq醬，香辣鬆脆。主菜選擇有烤雞胸肉忌廉飯，以奶湯和雞湯煮熟的白米，每一粒米飯都飯香、奶香、肉香交雜，再配上多汁的雞肉和酥油，相當滿足。而經典的羊肉卡布薩飯由羊肋排、卡布薩米飯、醃漬椰棗、腰果、羊肉汁烹製而成，肉質鮮嫩，米飯噴香，值得一試！甜品方面，推介傳統沙特甜點Maqshush，由小麥粉、酥油和蜂蜜製成，口感香甜濃郁；另一道Gours Ogaili，綿軟濕潤的海綿蛋糕撒上芝麻和焦糖醬，配上一旁的奶茶雪糕，別有一番風味。

正宗意國風味

坐落在利雅得阿卜杜拉國王金融區（KAFD）的IL Baretto ，是一家提供正宗意大利美食的高級餐廳，更有着「Best Italian Restaurant In Riyadh」的稱號。餐廳由意大利主廚Alex Simone掌舵，為其注入了純正的意大利血統。他致力於將經典的意大利菜餚與現代烹飪理念相融合，選用最新鮮的食材，以滿足顧客的味蕾。餐廳的用餐區以Tiffany Blue、亮橙色為主，並有綠植、壁畫作點綴；酒吧則選用光面黑色吧枱，配紅棕色皮革單人椅，優雅有格調。

推介菜有烤牛骨髓佐大蒜忌廉、香草醬多士，烘烤後的麵包配上油脂豐富的牛骨髓，以及濃郁的醬料，香口又開胃。喜歡吃海鮮，就不要錯過餐廳招牌章魚沙律和法國Gillardeau生蠔，鮮嫩的章魚與爽脆的蔬菜完美融合，口感清新；而新鮮的生蠔盛放在碎冰碗中，搭配檸檬片和Mignonette醬汁，入口鮮美。主菜方面，有芝士胡椒紅蝦意粉，絲滑濃郁的醬汁包裹着彈牙的意大利粉和鮮甜的紅蝦，叫人欲罷不能。另一道香草烤羊排配烤茄子，芳香撲鼻的香草脆皮包住軟嫩多汁的羊肉，肉味香濃。辣味烤雞配烤麵包也不容錯過，金黃色的烤雞搭配香脆的烤麵包，賣相誘人，口感豐富。甜品方面，可別錯過水蜜桃百露華蛋糕，外層酥脆、入面猶如棉花糖般軟黏，配上新鮮水蜜桃和忌廉，酸甜又清爽。