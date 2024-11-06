黃淑蔓再憑微電影奪女主角獎　拋低偶包想拍喪屍片

歌手黃淑蔓（Feanna）日前再憑微電影《深房I am not alone》於「第六屆亞洲影藝國際電影節」奪最佳女主角（短片）獎，可喜可賀！Feanna致詞時表示：「多謝亞洲影藝國際電影節，尋日我都有嚟睇其他入圍來自唔同地方嘅作品，多謝大家咁鍾意電影，希望大家繼續多多支持。我喺今次微電影有少少突破，如果大家鍾意，可以上網睇多次呢部電影，亦可以聽埋我哋為咗呢部電影創作咗一首作品《I am All Alone》，多謝！」並多謝公司、家人、Fans，以及導演和團隊支持。

不少粉絲買飛入場支持，見證Feanna得獎，送上鮮花跟禮物恭賀，她逐一為他們在戲飛上簽名和合照留念。她接受訪問時興奮說：「個獎座印咗我個名㗎！今次係我第二次得到演員獎項，雖然我之前都有拍電影上銀幕，但喺放影會，喺大銀幕睇到呢部微電影，好震撼，感覺好唔同。之前為咗演出，專程跟邵美君老師上Acting Class，我覺得喺我音樂事業上都會係有相輔相成嘅幫助，亦好期待演藝上有唔同嘅作品。」

戲中Feanna雖然對白不多，但表情和演技讓觀眾投入其恐懼的心理狀態，有不寒而慄的感覺，她笑說：「有Fans睇完話好驚，建議我拍恐怖片。其實我好想演喪屍片，好有型嗰種，着比堅尼配長牛仔褲、高踭鞋，揸住支槍周圍嘭嘭嘭。就算要化恐怖妝都得，我慣咗素顏出街，拍呢部戲都係化好少妝，我已經放低咗呢個包袱！」