黃淑蔓再憑微電影奪女主角獎　拋低偶包想拍喪屍片

歌手黃淑蔓(Feanna)日前再憑微電影《深房I am not alone》於「第六屆亞洲影藝國際電影節」奪最佳女主角(短片)獎,可喜可賀!Feanna致詞時表示:「多謝亞洲影藝國際電影節,尋日我都有嚟睇其他入圍來自唔同地方嘅作品,多謝大家咁鍾意電影,希望大家繼續多多支持。我喺今次微電影有少少突破,如果大家鍾意,可以上網睇多次呢部電影,亦可以聽埋我哋為咗呢部電影創作咗一首作品《I am All Alone》,多謝!」並多謝公司、家人、Fans,以及導演和團隊支持。

不少粉絲買飛入場支持,見證Feanna得獎,送上鮮花跟禮物恭賀,她逐一為他們在戲飛上簽名和合照留念。她接受訪問時興奮說:「個獎座印咗我個名㗎!今次係我第二次得到演員獎項,雖然我之前都有拍電影上銀幕,但喺放影會,喺大銀幕睇到呢部微電影,好震撼,感覺好唔同。之前為咗演出,專程跟邵美君老師上Acting Class,我覺得喺我音樂事業上都會係有相輔相成嘅幫助,亦好期待演藝上有唔同嘅作品。」

戲中Feanna雖然對白不多,但表情和演技讓觀眾投入其恐懼的心理狀態,有不寒而慄的感覺,她笑說:「有Fans睇完話好驚,建議我拍恐怖片。其實我好想演喪屍片,好有型嗰種,着比堅尼配長牛仔褲、高踭鞋,揸住支槍周圍嘭嘭嘭。就算要化恐怖妝都得,我慣咗素顏出街,拍呢部戲都係化好少妝,我已經放低咗呢個包袱!」