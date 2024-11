劇集被腰斬斷米路　湯沙力自爆難支付大宅開支隨時冇屋住

美國著名紅星湯沙力(Tom Selleck)於80年代走紅,憑動作片集《神探猛龍》(Magum P.I.)而極速上位,而近年他回歸電視界,主演的哥倫比亞廣播公司(CBS)的警匪劇集《執法尊家》(Blue Bloods)大受觀眾歡迎,至今已拍到第14季,不過最近CBS宣布不再添食,令人大感意外。而男主角湯沙力近日受訪時直言沒有了《執》的收入,他不肯定自己能否可以承擔位於加州的63公頃牧場的龐大使費。

雖然隨時冇家可歸,但79歲的湯仍然保持樂觀的態度表示希望未來他有足夠的工開可以保得住牧場。而他亦直言好急切開工以保可以夠錢交牧場的費用。有傳媒爆料指湯之前拍攝《執》獲豐厚酬勞,他每集劇酬高達20萬美元(約156萬港元),如今劇集被腰斬令他失去巨額收入。

除了《神》之外,湯沙力亦於80年代主演過多部賣座電影包括《BB也瘋狂》(Three Men and the Baby)、《電子陷阱》(Runaway),並曾與嘉禾合作拍攝兩部電影《東遊記》(High Road to China)和《御准神偷》(Lassiter),而90年代湯更與陳可辛合作拍攝荷里活愛情片《情書》(The Love Letter)。