李靄璣產後2個月開工　BB愈大愈唔似林奕匡

創作歌手林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）的寶貝仔Darrien轉眼已2個多月大，而Phil已「產後復工」外，Rikko日前也擔任活動司儀，和老公一齊努力賺奶粉錢。有指她產後修身神速，Rikko表示懷孕後只重了10公斤，由於是剖腹產，所以要先休養8星期，才可以開始做運動及紮肚，不過全靠月子餐助減肥：「食得好健康，同埋因為一直餵母乳，所以修身得好快，身體開Turbo一樣，每幾個鐘就好肚餓，要盡量食多啲熱量去做奶，同埋戴修身腰封都好有效。」

雖然她熱愛工作，不過目前仍以湊BB為主，幸好有老公親力親為，還有來自加拿大的媽媽幫手，所以她可以安心暫時出外工作。又指當媽媽是人生樂事，因生BB是計劃之內，所以餵人奶、換片等全是小事，加上日日見住BB長大，令她非常享受當媽媽這個旅程：「BB出世時偏輕，兩個月後，體重同身高都追得好快，我哋都好安慰！特別係初生嬰兒，需要畀好多安全感佢，所以我哋隨時隨地都陪伴左右，要細心觀察佢所需，BB好乖，除肚餓會大喊，忍耐能力超高，唔會點扭計。」

Rikko還分享Darrien的最新近照，發現他出世時似Phil，現愈來愈似她，和當年2個多的Rikko近乎一模一樣。問到Phil可會呷醋？他說：「唔會啦，不知幾開心啦，因為BB眼大大似太太夠靚，但我自豪BB似我頭髮濃密，仲有就係身形好似比同齡嘅BB高。」