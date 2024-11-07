黎芷珊新節目被質疑政治立場　遭組隊投訴恐緊急腰斬

台慶全新綜藝節目《戰場上》由黎芷珊擔任主持、周吉佩任旁白，隨攝製隊走訪烏克蘭及以色列曾受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民，從中了解戰火倖存者的遭遇及戰爭有關故事。一共十集嘅《戰場上》提到俄烏戰爭，自2022年2月24日爆發，黎芷珊以旁白道：「同樣需要和平嘅，仲有呢個打咗三年嘅國家。」並親身飛往烏克蘭採訪，指當地每個人都經歷親友在戰火中傷亡，每日都有葬禮舉行，當中黎芷珊亦引述居民談到俄軍的暴行，包括烏克蘭平民外出行街都被射殺，黎芷珊說︰「居民話有啲人乜都冇做，只係喺街度放狗、踩單車都被殺。」

節目播出後，一個社交網群組多名網民發帖，不滿節目立場偏重烏克蘭一方，指未有訪問 俄羅斯人，疑誤導觀眾。有網民更指攝製隊在當地有烏軍協助，故片尾鳴謝烏克蘭政府籌集資金平台。該群組發起要向無綫、通訊事務管理局投訴，質疑該台立場。有人號召所有平台上嘅網友，去通訊局投訴《戰場上》至不腰斬，又有人稱此節目令佢決定暫時唔會收看TVB所有節目，直至抽起節目及道歉。至傍晚，傳出《戰場上》面臨腰斬，尋晚（6日）節目時段因美國總統大選而轉播出《特朗普重掌白宮」特輯，至於今晚（7日）《戰場上》會否「生還」仍有待揭曉。

不過，未知是否網民發起到TVB專頁留言，尋日專頁任何《戰場上》預告及推介post疑已下架，節目更消失於myTV SUPER，TVB官網亦搜尋不到《戰場上》蹤影，連主持黎芷珊亦因網民留言狂插，喺個人社交平台反常地隻字不提節目。惟TVB官方channel仍保留一條《戰場上》預告片，但留言被洗版式鬧爆。