失婚江美儀玩交友App　慾求精壯男「炮友」

視后江美儀2018年突然被爆已單身2年，Dry足8年的她前晚（5日）與吳家樂合作主持短片節目時，自爆有玩交友App，大膽求愛目的，原來是想約會精壯男「炮友」，語出驚人令人咋舌！

當晚節提到婚姻介紹所是否有成功個案，單身多年的江美儀忽然自爆自身經歷，透露認識一位專業人士的朋友，最近成功在交友App覓得真愛，拍拖年多準備求婚，於是她便膽粗粗一試。

江美儀說：「佢仲教我第一次見面千祈唔好食晚飯，有咩事『彈鐘』就早啲走，飲杯咖啡咪好囉。」了解後，她便細心挑選幾間有信譽、多成功例子的交友App，還有課金入會，希望可以結識高質素男士。

她為力證自己不是「吹水」，還透露更多玩交友App的細節，她說：「我登記咗幾個，有啲同我傾過偈、閒聊，我放咗自己張相上去，其中一個交友App以為係假江美儀，仲封咗我，應該有人舉報。」她還爆料方力申和麥明詩都有試過交友帳號被封。

不過，江美儀亦擔心被人發現她的真正身份，現階段只貼側面相片，而且用其他名字，她認真地說：「我真係想搵對象！（擔心人知你身份？）所以初初唔係香港，搵外國人，內地都有搵。」

有網民即提醒美儀要小心，皆因交友App很多人的目的是「約炮友」，江美儀即哈哈大笑說：「我都係，我冇話我唔係，我就係想咁之嘛，你哋以為我做乜，搵真愛呀，哈哈哈！」她續透露已選的男士年齡要求：「我set咗35-40歲。」吳家樂問是否想精壯一些？美儀老實不客氣說：「梗係啦大佬，又拍痰呀！」家樂問是否想驅風？她說：「佢將我陰霾驅走，賜我新生命，新前途。」

不少網民都期待有好消息，有人留言希望她三年抱兩，亦有人叫她注意安全，美儀無奈說：「放心，我依家好難㗎嘞，好難會出事㗎嘞，我想出事呀，綁住個男人嘛，但依家難呀大佬！」