《帝國驕雄II》動作場面浩大　羅馬競技場加入水戰

由烈尼史葛（Ridley Scott）執導、羅素高爾（Russell Crowe）主演的2000年羅馬帝國歷史動作片《帝國驕雄》（Gladiator）是影迷經典，當年橫掃5項奧斯卡獎，包括最佳電影與男主角。本來這個故事已經很完整，想不到相隔24年，烈尼史葛還是捧出了續集，首集羅馬皇帝的外甥角色今集長大成人（Paul Mescal飾），他本來與妻兒過著平靜生活，居住地卻被羅馬士兵侵略，妻兒被殺，他亦被奴隸主（丹素華盛頓（Denzel Washington）飾）為競技場的角鬥士，踏上復仇之路。

烈尼史葛受訪時保證新片動作場面浩大：「我哋開場應該係我拍電影以來動作場面最大陣仗嘅一次，勁過《拿破崙》（Napoleon）任何一幕。」今集還出現上集沒有的水戰競技場，多艘戰船困獸鬥，相當刺激。

羅馬技場中經常加入凶猛野獸混戰，今集便有一隻犀牛，烈尼史葛分享製作過程：「我哋用咗電腦同人工智能……我哋要學習接受佢。我可以用電腦分析一隻犀牛皮膚上所有嘅分子同皺紋，然後將佢雕喺塊膠上面，作為犀牛個身體表面度身加入骨骼模型。然後個機械犀牛，可以1小時跑40英哩，可以旋轉，可以搖頭同咆哮。一隻兩公噸重嘅犀牛，畀個人喺上面騎住！真係好過癮。」