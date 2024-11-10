曾演過經典反派　男星新片扮馬龍白蘭度造型曝光　網民大讚「神還原」

今年是《教父》（The Godfather）奧斯卡金像影帝馬龍白蘭度（Marlon Brando）離世20周年，意大利有電影公司今年就開拍了一部有關馬龍的傳記電影《Waltzing With Brando》（暫譯：《與白蘭度共舞》），並找來曾主演賣座愛情災難片《鐵達尼號》（Titanic）的美國男星比利辛（Billy Zane）於片中飾演馬龍一角，他在片中的劇照曝光後即惹來網民熱切討論。

劇照中有比利分別以馬龍的3部電影代表作《教父》、《巴黎最後一個探戈》（Last Tango in Paris）以及《現代啟示錄》（Apocalypse Now）中的造型，網民看過紛紛留言大表震驚，直指58歲的比利原來與馬龍咁似樣，並大讚製作人「選角一流」。亦有網民認為比利辛有望憑新作令事業咸魚翻生，並看好他絕對有力問鼎奧斯卡。據知《Waltzing With Brando》是根據馬龍生前的建築師Bernard Judge撰寫的傳記改編。Bernard看完影片後都大讚比利將馬龍「神還原」，並笑言：「你唔會相信（比利有幾咁似馬龍），佢可能被白蘭度上咗身。」