金在中孖金俊秀開騷慶20周年　唱「神起」歌曲感動樂迷

韓團東方神起出身的金在中、金俊秀與朴有天，於2009年另起爐灶，組成3人男團JYJ繼續活動，朴有天於2016年及2019年先後爆出性侵及吸毒醜聞後形象插水，近年低調復出，以個人姿態在日本及泰國展開活動。

金在中與金俊秀則以兩人組合JX陣容，前日（8日）起一連3天在首爾奧林匹克體操競技場舉行出道20周年紀念演唱會《IDENTITY》，吸引大批10幾歲至50多歲的粉絲熱捧。

兩人在昨日（9日）第2場合共3小時演出中，表演了逾廿多曲，以神起時期的《Rising Sun》一曲揭開序幕，隨後獻唱《Purple Line》、《"O"-正.反.合.》及《MIROTIC》等經典歌。金在中自爆當日早上發現頸部不太能動，去了醫院一趟，幸好踏上舞台時已沒大礙，感覺神奇。俊秀坦言很緊張，擔心能否順利演出，因為知道粉絲對今次的演出相當期待。

兩人亦有獻唱日文版《Begin》及《Proud》，之後又換上校服Look坐在台上，聽全場粉絲合唱《Don't say goodbye》，令兩人感動得眼泛淚光。Encore時唱出《Love in the Ice》。

金在中表示：「雖然過程曲折，但有粉絲及家人支持，才能好好地來到這裡，很感謝大家一直的陪伴。」俊秀與金在中相擁，表示一直沒有放棄，好好地走到現在！