金在中孖金俊秀開騷慶20周年　唱「神起」歌曲感動樂迷

韓團東方神起出身的金在中、金俊秀與朴有天,於2009年另起爐灶,組成3人男團JYJ繼續活動,朴有天於2016年及2019年先後爆出性侵及吸毒醜聞後形象插水,近年低調復出,以個人姿態在日本及泰國展開活動。

金在中與金俊秀則以兩人組合JX陣容,前日(8日)起一連3天在首爾奧林匹克體操競技場舉行出道20周年紀念演唱會《IDENTITY》,吸引大批10幾歲至50多歲的粉絲熱捧。

兩人在昨日(9日)第2場合共3小時演出中,表演了逾廿多曲,以神起時期的《Rising Sun》一曲揭開序幕,隨後獻唱《Purple Line》、《"O"-正.反.合.》及《MIROTIC》等經典歌。金在中自爆當日早上發現頸部不太能動,去了醫院一趟,幸好踏上舞台時已沒大礙,感覺神奇。俊秀坦言很緊張,擔心能否順利演出,因為知道粉絲對今次的演出相當期待。

兩人亦有獻唱日文版《Begin》及《Proud》,之後又換上校服Look坐在台上,聽全場粉絲合唱《Don't say goodbye》,令兩人感動得眼泛淚光。Encore時唱出《Love in the Ice》。

金在中表示:「雖然過程曲折,但有粉絲及家人支持,才能好好地來到這裡,很感謝大家一直的陪伴。」俊秀與金在中相擁,表示一直沒有放棄,好好地走到現在!