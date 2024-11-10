Anson Kong與希晉現身東港城　數百粉絲逼爆商場

男團MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）與ROVER成員王希晉（希晉），今日（10日）齊齊現身東港城，出席My Sweet Piano「甜蜜冰之國」揭幕禮，吸引數百生粉（粉絲暱稱）到場支持，場面墟冚！新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐亦有現身活動。活動開始先由香港花式滑冰運動員為現場觀眾送上溜冰表演，之後AK驚喜現身加入表演，令全場觀眾爆出歡呼。

他受訪時稱自拍畢劇集《冰上火花》後便再未再有機會玩溜冰：「知道其他演員一直有玩、參賽，我哋有個群組，佢哋都有叫我、Lokman同Ian一齊玩，但真係冇時間。」他自稱平衡力OK，加上曾拍攝了一段日子，故相信不會蝦碌，又自爆對溜冰有癮：「事前問過要唔要着溜冰鞋，但大會話唔使，有專業人士表演。」AK表示聖誕當日應該有工作，談到隊友盧瀚霆（Anson Lo）希望約齊成員開聖誕派對，AK坦言大家工作忙，要約齊有難度，他笑言：「最好聖誕我哋MIRROR有活動，可以開After Party。」提到他早前想向Ian邀歌，但慘遭對方「請食檸檬」，AK即笑指對方是口硬心軟，時機成熟便會有歌，又透露已構思好明年的Solo歌：「不過我都會繼續邀歌，幾時都會準備收佢歌。」

談到MIRROR成員被指人氣排名大執位，柳應廷（Jer）的「上弦」位置被李駿傑（Jermey）取代，AK笑指這講法已存在多年：「我不嬲都係下弦，最重要係兄弟喺喜歡嘅領域發光發亮。」提到Jermey獲安排到日本獻聲，他表示戥他高興：「我都想有機會，因為我之前都邀請咗日本歌手朋友嚟唱歌，都希望有機會去日本場地唱。」他表示稍後便要為晚上的MIRROR成軍6周年見面會準備，透露會與粉絲有互動，希望粉絲們玩得開心。

至放首次「單飛」出席活動的希晉坦言非常緊張，因沒有3位兄弟陪伴在旁，幸於後台遇到師兄AK：「佢好窩心，不停鼓勵我叫我唔使緊張。」他大讚對方説話有條理也有氣場，笑稱ROVER 4子都是怕醜仔。問他會否想在音樂上也率先Solo？他表示沒想過，笑言會有有罪惡感：「我哋都係成軍1年，相信頭5年都唔會有咁嘅諗法，反而好想同師兄AK合作，好鍾意佢首《黑之呼吸》，佢彈電結他好有型。」他笑指要找機會自薦。談到年底頒獎禮，希晉表示不敢多想獎項，但第一年感覺夢幻，他指早前出席頒獎禮記者會已超緊張，笑謂：「我哋揀企喺角落，所以大家唔係好睇到我哋。」表示有份出席已相當高興。