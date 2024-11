馮盈盈英語訪談被批生硬造作　莊子璇表現略勝一籌

2016年港姐冠軍馮盈盈與2023年港姐冠軍莊子璇,都是香港大學食物及營養學系學士畢業,而馮盈盈更攻讀食品工業管理及市場學理科碩士。日前,2人返回到母校香港大學,與生物科學學院副教授(教學)對談,並以全英語上陣,結果訪問片段網上瘋傳。

片中教授問到2人為什麼會揀香港大學以及所屬學科,以及學校對她們日後有什麼影響等問題。馮盈盈作答時已用詩句般的英語表示:「I think HKU is like my second home, every time I walk through those hallways, it’s like this wave of memories just hits me, I can still remember pulling all-nighter with my study group, and arguing on the theories in class. Ha, those were really great times, I would say.」意指香港大學有如自己第2個家,一走過長廊回憶便湧現,想起自己與同學們開夜車,就住某些理論爭辯等等。她後她甚至說每次有壓力時,都會回校園閒逛,仿如按下了「Reset」(重置)按鈕,即使畢業多時,耳邊有時還會迴響起教授的聲音。

莊子璇則表示揀這一科其實正是因為馮盈盈,因為讀書時已收看港姐,才知道有這個科目,於是便學習有關知識,循考入營養學方向發展。盈盈聞言後表示受寵若驚。至於盈盈報讀的原因,是因為弟弟兩歲起就有慢性腎病,有次他身體突然變得非常腫脹,自此就展開低鈉飲食,意味着他將被排除於家庭用餐之外,盈盈對此十分擔心和心痛,於是深入研究營養學,希望對弟弟有幫助。

談到到對未來的計劃,盈盈:「What’s the point of all this knowledge if we’re not using it to make the world better?」表示若不把知識用來改變世界,學習都是沒意義,她說自己會好好運用社交平台,不止貼靚相,而是結合科學、營養等內容。她亦打算出一本有關「有意識的飲食」的食譜書,令人明白飲食如何影響個人思想以至地球等;甚至夢想有日成立非牟利組織,給人營養和健康建議,可說是非常有抱負。至於莊子璇則指自己剛入行會先專注演藝事業,不過也希望像馮盈盈一樣在社交媒體分享營養知識。

片段曝光後,訪談內容已不是重點,網民關注馮盈盈的談吐,指全程有點造作。網民更指她早期形象較MK和真性情,令今次片段變得很不自然,刻意扮斯文令網民更懷念早期的她。

網民睇完今次片段後,覺得雖然莊子璇英文未必及馮盈盈,但聽起來比較似即時對話和自然,馮盈盈無論在對答、停頓和笑位都生硬像是背稿,更指她的答案誇張,例如說「耳邊久不久會響起教授的聲音等等」相當浮誇,網民表示:「好有公開試考group discussion嘅感覺」、「佢好作狀,刻意營造自己係淑女同高材生形象!」不過亦有人表示讀書時曾與馮盈盈一組,指對方當時已是這樣講英文,而且小組報告盈盈更帶領她攞好成績。另外亦有人貼出幾年前盈盈與麥明詩去荷蘭拍旅遊節目的片段,指她日常與外國人講英文較自然。