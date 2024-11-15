馮盈盈英語訪談被批生硬造作　莊子璇表現略勝一籌

2016年港姐冠軍馮盈盈與2023年港姐冠軍莊子璇，都是香港大學食物及營養學系學士畢業，而馮盈盈更攻讀食品工業管理及市場學理科碩士。日前，2人返回到母校香港大學，與生物科學學院副教授（教學）對談，並以全英語上陣，結果訪問片段網上瘋傳。

片中教授問到2人為什麼會揀香港大學以及所屬學科，以及學校對她們日後有什麼影響等問題。馮盈盈作答時已用詩句般的英語表示：「I think HKU is like my second home, every time I walk through those hallways, it’s like this wave of memories just hits me, I can still remember pulling all-nighter with my study group, and arguing on the theories in class. Ha, those were really great times, I would say.」意指香港大學有如自己第2個家，一走過長廊回憶便湧現，想起自己與同學們開夜車，就住某些理論爭辯等等。她後她甚至說每次有壓力時，都會回校園閒逛，仿如按下了「Reset」（重置）按鈕，即使畢業多時，耳邊有時還會迴響起教授的聲音。

莊子璇則表示揀這一科其實正是因為馮盈盈，因為讀書時已收看港姐，才知道有這個科目，於是便學習有關知識，循考入營養學方向發展。盈盈聞言後表示受寵若驚。至於盈盈報讀的原因，是因為弟弟兩歲起就有慢性腎病，有次他身體突然變得非常腫脹，自此就展開低鈉飲食，意味着他將被排除於家庭用餐之外，盈盈對此十分擔心和心痛，於是深入研究營養學，希望對弟弟有幫助。

談到到對未來的計劃，盈盈：「What’s the point of all this knowledge if we’re not using it to make the world better?」表示若不把知識用來改變世界，學習都是沒意義，她說自己會好好運用社交平台，不止貼靚相，而是結合科學、營養等內容。她亦打算出一本有關「有意識的飲食」的食譜書，令人明白飲食如何影響個人思想以至地球等；甚至夢想有日成立非牟利組織，給人營養和健康建議，可說是非常有抱負。至於莊子璇則指自己剛入行會先專注演藝事業，不過也希望像馮盈盈一樣在社交媒體分享營養知識。

片段曝光後，訪談內容已不是重點，網民關注馮盈盈的談吐，指全程有點造作。網民更指她早期形象較MK和真性情，令今次片段變得很不自然，刻意扮斯文令網民更懷念早期的她。

網民睇完今次片段後，覺得雖然莊子璇英文未必及馮盈盈，但聽起來比較似即時對話和自然，馮盈盈無論在對答、停頓和笑位都生硬像是背稿，更指她的答案誇張，例如說「耳邊久不久會響起教授的聲音等等」相當浮誇，網民表示：「好有公開試考group discussion嘅感覺」、「佢好作狀，刻意營造自己係淑女同高材生形象！」不過亦有人表示讀書時曾與馮盈盈一組，指對方當時已是這樣講英文，而且小組報告盈盈更帶領她攞好成績。另外亦有人貼出幾年前盈盈與麥明詩去荷蘭拍旅遊節目的片段，指她日常與外國人講英文較自然。