麥明詩蜜月造人成功　懷孕5個月

「十優港姐」麥明詩最近傳有喜，連月穿鬆身衫遮肚，孕味極濃。據知她終於得償所願，目前已懷孕5個月，今日（19日）出席活動時會公布喜訊，據推測，兩夫妻是6月在馬爾代夫度蜜月時成功造人！

現年32歲的麥明詩（Louisa）今年3月與型男機師盛勁為結婚，Louisa曾揚言要生夠4個，更被指趕嫁是為了生仔。9月時他們到外地參加朋友婚禮，Louisa明顯發福不少，腹部微微隆起，加上刻意用衫遮肚，老公又貼身照顧無微不至，當時已有不少網民問她是否有喜，向來敢言的Louisa卻一反常態，未有回應。

今日親身報喜

據知，Louisa願望成真，結婚未夠一年已迎來愛情結晶品，夫妻二人皆十分開心，並聽從長輩吩咐，待孕期至少有3個月才適宜向外公布。早前Louisa缺席慈善晚宴，已引發外界更多聯想，而盛勁為在社交網分享夫妻合照時，女方身穿一件大碼鬆身白色長衫，似乎在掩飾孕肚。有指Louisa已懷孕5個月，猜測是6月與老公前往馬爾代夫度蜜月時成功造人，「蜜月B」的降臨可謂是喜上加喜。

其實Louisa已跟身邊好友分享快為人母的消息，加上孕期開始穩定，故她今日出席護膚品活動時，將正式宣布喜訊。恰好藝人黃翠如日前亦公布懷孕，不少人都猜測她們誰會先做媽媽，似乎Louisa會搶先一步。