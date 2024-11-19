洪永城梁諾妍日本跑馬拉松爆喊　楊潮凱感冒舊患發照跑

藝人洪永城與梁諾妍兩夫妻近日到日本神戶參加馬拉松，先完成賽事的梁諾妍先衝線，在終點等候老公，見證老公能完成賽事衝過終點，相當感動，更感動得喜極而泣，兩人更咀咀慶祝，她在社交網說：「喺神戶馬不容易呢，咁多斜路嘅，點知保守地跑到35K都係爆咗，開始抽左邊小腿，然後到右邊，然後左邊大腿，再右邊大腿，然後就知道，原本嘅目標做唔到了，就輕輕鬆鬆享受住咁完走，完走已經好開，心，更開心一定係Sir（洪永城）都順利完走，等佢過程已經好期待，過線嗰刻真係好滾動，見我咁情深咁望住Sir就知我開心過佢，今次馬拉松雖然唔係靚時間，但係意義最大 多謝洪永城，陪我一齊癲。」

另外，洪永城與梁諾妍的好友楊潮凱也有參與賽事，亦順利完走，他說：「在缺乏練習的情況下，出發前感冒，練習中觸發右腳舊患，連行都有問題，再加上連續數天來回內地拍劇的舟車勞頓，昨天來到神戶時已感到很疲倦，完全不是一個比賽的狀態，當然攰還攰，我仍記得自己當天對自己的承諾，一定要完成。」楊潮凱續指：「跑之前聽人哋講30公里後基本上係用意志跑，係真嘅，因為個身體已經開始唔受控制，每一刻都好想放棄。咬實牙關衝過終點嗰一刻，我好感動，感動到想喊，感動嘅係原來有啲嘢只要你唔放棄，就一定會做得到，我為我自己沒有放棄而驕傲。」他指我可以好大聲同小朋友講：「你爸爸係一個完成到馬拉松嘅人！」