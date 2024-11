湯洛雯缺席台慶及蔣家旻生日會　神隱狀態惹懷孕疑雲

藝人蔣家旻、朱千雪、岑杏賢、湯洛雯、張嘉兒五人是圈中的好姊妹,感情要好自稱「2Line黨」。之前蔣家旻在日本結婚「黨員」全體出席,十分有愛。不過,早前朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日,張嘉兒因身在加拿大未有返港,但湯洛雯繼缺席早前《萬千星輝賀台慶2024》後,連好姊妹生日都未有現身,多次失蹤令網友揣測,加上她個多月未有更新社交平台,令懷孕傳聞甚囂塵上。

早前,貴為一線花旦的湯洛雯未有出席《萬千星輝賀台慶2024》,已引起無限揣測,早前,黃翠如透過社交平台宣布懷孕,湯洛雯留言祝賀,蕭正楠則回覆:「隨時叫馬明搵我!」令懷孕傳聞愈傳愈盛。

日前蔣家旻早前生日,她分享了合照但只見朱千雪及岑杏賢出席,湯洛雯繼續潛水,蔣家旻表示:「Time really flies…🥹Thank you for celebrating my birthday from Miss to Mrs💝Grateful for all the love and laughter ♡︎♥︎」

其實上月湯洛雯、朱千雪及蔣家旻仍有一同為岑杏賢慶生,而湯洛雯的社交平台上月亦只自上載過10月初和馬國明去濟州旅行的相片及影片後便未有更生,網友揣測是否有喜要安心靜養有關。