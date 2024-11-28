Bob自揭太寸嘴被「接放學」　男一夢碎遭易角

金牌司儀林盛斌（Bob）在無綫綜藝節目《與天地對話》中，今、明（29 日）兩晚踏足澳洲北領地，乘坐直昇機從高空欣賞巨型岩石，感嘆猶如人生：「搵自己最叻、最出色嘅嘢，好好做好佢、好好做到極致，自然有人欣賞。」

由電台DJ、金牌司儀，到自設公司做老闆，名利雙收，其實Bob人生上半場經歷無數失敗，尤其疫情數年間，無論個人抑或製作公司工作量大減甚至零收入，曾一度「怨社會、怨疫情、怨經濟」，但深明命運掌握手中，思想和行為必須改變，終放下老闆尊嚴求變，才成功渡過難關。在荒漠立足體現原住民堅強意志，又憶起讀書時期曾扮惡企圖保護脆弱心靈，有次與學校內惡霸起衝突，結果被「接放學」兼遭毆打，該次痛楚過後換來醒覺：「之後開始笑多啲，願意同人交往多啲同冇咁寸，最後同呢班同學仔反而變成朋友，到依家仲有keep住聯絡。」

Bob到了澳洲東北面的卡卡杜國家公園，坐船穿梭居住了9千隻鱷魚的鱷魚潭，席間 Bob 感嘆演藝圈像鱷魚潭一樣危機四伏：「表面歌舞昇平，個個笑笑口，其實都係危機四伏，好多人想你死！」Bob透露約10年到8年前，曾經有一次當男主角的機會，但因有不同聲音指他「未夠班」，最終易角，令他錯失當男主機會：「唔夠勁、唔夠強就冇㗎喇！所以我同自己講，每日一定要有進步，逐少逐少咁累積，幾年成就已經可以好大。」他又提到早年遭受網民惡意攻擊，連續多年登上「十大我最討厭藝人榜」，面對酸民奚落及嘲笑，Bob 均一笑置之，但牽涉到家人他就無法容忍，他指曾有網民在大女Faye社交網站留言：「你爸爸是垃圾！」感恩當時只有 12、13歲的Faye相當懂事，勇敢為爸爸平反，Bob憶述指：「我個女回覆『No, my dad is not rubbish！he is my hero』，係好感動，個女好生性識得維護爸爸、保護爸爸聲譽。」又自爆數年前心臟病發「通波仔」的經歷，幾乎險死。