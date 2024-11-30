Taylor Swift與男友被爆與家人慶祝感恩節順道宣布訂婚

美國流行天后Taylor Swift事業愛情兩皆得意，即將完成世界巡迴演唱會的Taylor近日趁住小休陪伴男友Travis Kelce與家人一同聚餐慶祝感恩節。近日有報道指她們打算與家人慶祝感恩節時同時會向他們宣布訂婚喜訊。

據知今年感恩節她們已安排雙方家人全數出席，而Taylor早已邀請男友的家人飛抵她的家鄉納什維爾食飯見面。知情人士爆料表示：「呢個唔單止係慶祝感恩節，Taylor同Travis會向一眾親人宣布佢哋計畫結婚。」據知她們更擇定吉日計畫於下年6月即拍拖兩周年舉行婚禮。不過她們一同慶祝感恩節之後因工作關係將會暫時分開，Travis將飛抵密蘇里州準備本周日舉行的球賽，至於Taylor就會飛抵加拿大溫哥華為本周最後3場騷作準備。而臨開工前，昨日Taylor被影到與「未來奶奶」Donna結伴現身球場捧男友Travis場。Taylor更被影到戴住有男友球員號碼「87」的金鍊來為男友打氣。而Taylor亦有送有她簽名的甜品給男友的隊友預祝他們贏波。

其實去年12月Taylor Swift亦被傳過與男友秘婚，當時Travis出賽，球賽舉行期間哥倫比亞（CBS）體育台旁述員Tony Romo擺烏龍稱呼Taylor為Travis的「老婆」。他當時說：「如你見到，Kelce個老婆Taylor Swift都喺觀眾席。」之後他知衰即更正：「對唔住，係女朋友。」另一旁述員Jim Nantz即補充：「仲未係（老婆）！」