斥NewJeans行為惡劣　經紀人協會促撤回解約要求

韓國人氣女團NewJeans與ADOR事務所之間的矛盾持續近8個月，組合於上月28日指ADOR事務所與母公司HYBE並沒有聽取她們的訴求，認為ADOR根本沒有能力及意欲保護NewJeans，宣布合約已於上月29日起無效，但ADOR方面指合約仍有效，並表示希望與成員對話。

而韓國經紀人協會今日（3日）發聲明，指簽訂合約的藝人和事務所必須互相尊重和信賴，單純因為發生某些問題不能被視作為解除合約的條件，指摘NewJeans無視正常程序提出解約：「單方面提出解約導致合約效力喪失會對專屬合約的信賴關係造成很大打擊，所以需要非常小心。」又指她們會對大眾文化產業造成壞影響，行為惡劣，協會促請NewJeans撤回合約無效的主張，希望她們與公司通過對話結束紛爭。

另外，上月辭職離開ADOR的NewJeans恩師閔熙珍昨日（2日）被爆料網指背後操縱NewJeans解除合約，爆料指她有份安排NewJeans舉行記招，而成員Hanni在國會出席國政監查會前亦曾接觸閔熙珍，又指閔熙珍曾與投資者見面，似乎是為NewJeans離巢做準備，閔熙珍未有正面回應，但表示會以損害名譽向HYBE職員及記者提告。