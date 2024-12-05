每次提到期間限定或限量，總會吸引消費者的意欲。臨近年尾，各大品牌都推出不同的活動，由大廚聯乘到度身訂造的主題菜式層出不窮，再加上限定的美食盛宴，讓大家繼續食餐好。

開胃莓果

水果對人體有益，新鮮莓果品牌供應優質的紅桑子、黑莓等莓果，除當水果吃還可以製作甜點，品牌由現時至12月8日會在全港展出流動展覽車，市民只要關注官方指定社交平台再到訪，會獲得一杯莓果享用，如果拍照後寫上指定主題標籤和標記品牌帳號，有機會參加抽獎，想知展覽車於邊個地區停泊，就要留意喇！

香濃牛扒

嫩滑多汁的牛扒，不同部位各有風味。本地平鐵牛扒餐廳早前於仔開設新分店，新店限定有牛扒配鵝肝，當中包括400克M5和牛夏多布里昂和鵝肝配紅酒汁。此外，品牌和尖東五星級酒店合作於現時至2025年1月2日開設期間快閃店，客人可享用招牌平鐵牛扒、皮加勒芝味迷你堡和1公斤黑毛安格斯戰斧頭牛扒等，配上小食吧的各式美酒最好不過，晚上7晚前，指定飲品有75折。品牌於12月期間會有聖誕限定午市及晚市套餐，同樣為客人帶來各式肉食、特色小食和特飲，歡度佳節。

美式滋味

提到美國菜，大家可能只想到速食，現時至12月12日，本港多間餐廳會舉行美國餐飲巡禮，大廚們利用當地的牛肉、堅果、海鮮和肉類等入饌，打造出粵菜、墨西哥、日本、印度、泰國和西法等國家菜式。如黃竹坑扒房有生牛肉他他和肋眼帽，尖沙咀印度餐廳提供燒三文魚和上環國餐廳有30日美國頂級西冷等選擇，讓大家感受美國高級菜式滋味。

海陸美味

尖沙咀玩味扒房現時於逢星期日至四晚上6時至9時限量供應海陸晚市套餐，前菜有烤雞肉沙律或龍蝦濃湯，主菜有烤澳洲封門柳配香脆新薯，可配不同醬汁，新出的三文魚威靈頓配忌廉菠菜及松露牛油汁，口感豐富，每日限量出品，售完即止。此外，餐廳設計了聖誕大餐，菜式有鵪鶉伴鴨肝、香烤春雞、粟米條和72%特濃朱古力撻等，12月8日前預訂有9折。

大廚合作

不同大廚互相交流，菜式層次更添複雜。銅鑼灣意大利餐廳主理人及主廚Anthony Cheung和名廚Rania Hatoumomr，於12月14日及15日晚上帶來四手聯乘晚宴。8道菜嘗味菜單先享用頭盤餅撻與小點，緊接就有北海道帶子配法式白醬和三文魚籽，闊扁意粉配海鮮湯和各式海鮮，立鱗燒甘鯛配乳化番茄醬和羅勒油等，香脆入味。其他有鈕扣意粉配冬季松露和鵝肝、法式鴨肉配日本紫薯和南魕，客人亦可升享用集合A4鹿兒島和牛西冷、北海道海膽、魚子醬、三文魚籽及黑松露的金碧輝煌，最後以開心果半球拱形芝士蛋糕作結。此外，餐廳於聖誕節及新年元旦提供節庋早午餐及晚餐，菜式有濃湯煮蜆、八爪魚薄片和龍蝦米型意粉等，同樣吸引。

暖胃薑茶

天氣寒冷，來一杯特飲最是暖胃。連鎖台式茶飲店於12月和本地老字號湯圓品牌合作，推出冬日限定暖胃薑母糖水系列。2款特色糖水有薑汁芋圓及黑糖鮮奶薑汁鮮奶芋圓，前者用台灣傳統老薑湯，後者的黑糖選用台灣甘蔗熬煮，加鮮奶和芋圓，配大粒流心黑芝麻湯圓，煙韌又驅寒。其他還有薑母茶、薑母奶茶、薑母珍珠奶茶和薑母檸檬，暖身暖胃。